Ανατριχιαστικές στιγμές στην Τούμπα: Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τους 7 αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Με μια δραματική πορεία πλήθους φιλάθλων στην Τούμπα συνόδευσε ο κόσμος του ΠΑΟΚ τις σορούς των 7 οπαδών της ομάδας, που μεταφέρθηκαν νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) στη Θεσσαλονίκη από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας μέσω C-130.

Αυτήν την ώρα στην ιστορική έδρα του ΠΑΟΚ τελείται τρισάγιο στη μνήμη των 7 νεαρών, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν στη Λυών της Γαλλίας για να παρακολουθήσουν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα προσγειώθηκε το C-130 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», έχοντας ξεκινήσει από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας, κοντά στην οποία σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα.

Σε Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Αρωνά Πιερίας θα γίνουν αύριο Παρασκευή (30/1) και το Σάββατο (31/1) οι κηδείες των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ.

Σε φορτισμένο κλίμα το τρισάγιο στην Τιμισοάρα

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, τρισάγιο στη μνήμη των 7 αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ (INTIME NEWS)

Το τρισάγιο τελέστηκε από τον μητροπολίτη της περιοχής, ο οποίος εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε ένα από τα επτά φέρετρα.

Σε καλή κλινική κατάσταση οι δύο τραυματίες

Οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ, που επέζησαν από το τραγικό δυστύχημα, μεταφέρθηκαν με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1).

Οι νεαροί, ηλικίας 20 και 28 ετών, διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου υποβάλλονται σε εξετάσεις και τίθενται υπό παρακολούθηση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, οι τραυματίες βίσκοντας σε καλή κλινική κατάσταση.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Υγείας τόνισε:

«Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία», επισημαίνει ο υπουργός Υγείας.

«Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακώσεις που προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτούν όμως παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική», προσθέτει.