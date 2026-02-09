Θρήνος στη Λαμία: Εν ενεργεία αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Λαμίας, μετά την αιφνίδια απώλεια εν ενεργεία αστυνομικού, σε ηλικία μόλις 43 ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του lamiareport.gr, η τραγική είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2) όταν ο άτυχος άνδρας, πατέρας δύο μικρών παιδιών, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του, την ώρα που η σύζυγός του επιχείρησε να τον ξυπνήσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 43χρονος βρισκόταν σε ρεπό από την υπηρεσία του.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να ξεκινούν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και στο Νοσοκομείο Λαμίας, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη τόσο στους συναδέλφους του στην ΕΛ.ΑΣ. όσο και στην τοπική κοινωνία.