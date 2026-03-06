Θρήνος στη Νέα Δημοκρατία - Πέθανε το ιστορικό στέλεχος Δημήτρης Τσιγκούνης

Έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή (6/3), σκορπώντας θλίψη στους οικείους του αλλά και στην αυτοδιοίκηση την οποία υπηρέτησε με πάθος επί δεκαετίες, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην δήμαρχος Λεωνιδίου, Δημήτρης Τσιγκούνης.

Ο πρώην δήμαρχος νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο δυστυχώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και σεβασμό ένα ιστορικό της στέλεχος, τον Δημήτρη Τσιγκούνη.

Γεννήθηκε το 1944 και σπούδασε οικονομολόγος. Με έντονη αντιδικτατορική δράση στα νεανικά του χρόνια, εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία από την ίδρυσή της. Διετέλεσε Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ από το 1978 έως το 1982, σε μια θητεία που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ιδεολογική και οργανωτική κυριαρχία της νεολαίας του κόμματός μας.

Το 1982 εκλέχτηκε Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας, θέση στην οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του επί 28 χρόνια, καθώς εξελέγη σε 7 συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις (1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006), αποτελώντας τον Δήμαρχο με την μεγαλύτερη συνεχόμενη διάρκεια θητείας στη χώρα.

Εργάστηκε με συνέπεια, εντιμότητα και αποτελεσματικότητα για την ανάπτυξη της ιδιαίτερης πατρίδας του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Ο Δημήτρης Τσιγκούνης ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή όλων των αγώνων της Παράταξης, με αταλάντευτη πίστη στις αρχές και τις αξίες της, ξεχωρίζοντας για την αφοσίωση, τη μαχητικότητα και το ήθος του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη