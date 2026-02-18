Θρήνος στη Σκιάθο: 38χρονη «έσβησε» μετά από εγκεφαλικό 20 μέρες αφού γέννησε

Σοκ και θλίψη σκόρπισε στη Σκιάθο ο θάνατος μιας 38χρονης γυναίκας η οποία υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο 20 μέρες αφότου έφερε στον κόσμο το παιδί της.

Συγκεκριμένα, η νεαρή γυναίκα η οποία ήταν μητέρα τριών παιδιών, δυο αγοριών και του νεογέννητου κοριτσιού, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου από τη Σκιάθο. Αν και αρχικά οι γιατροί κατάφερνα να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της και η άτυχη γυναίκα εμφάνιζε ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης, ξαφνικά η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τοπικό ειδησεογραφικό δίκτυo skiathoslive, το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, οι γιατροί προσπάθησαν να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να την κρατήσουν στη ζωή ωστόσο η άτυχη γυναίκα πέθανε.

Όπως αναφέρεται, στο νησί των Σποράδων επικρατεί συγκίνηση και αδυναμία αποδοχής της απώλειας, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό, με μόνιμο χαμόγελο και ενεργή παρουσία στην τοπική κοινωνία. Εργαζόταν στον ξενοδοχειακό κλάδο.