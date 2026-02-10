Θρήνος στην Αχαΐα: Νεκρός 49χρονος μέσα στο σπίτι του - Τον εντόπισαν συγγενείς

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 49χρονος άνδρας μέσα στην κατοικία του στην περιοχή της Κλειτορίας στην Αχαΐα, έπειτα από ανησυχία συγγενικών του προσώπων που δεν είχαν νέα του για αρκετές ώρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του pelop.gr, οι οικείοι του, μη καταφέρνοντας να επικοινωνήσουν μαζί του, μετέβησαν στο σπίτι, όπου τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που εξετάζει η Αστυνομία, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής εξέτασης.