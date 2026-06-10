Θρήνος στην Αιγιάλεια για τον Ολύμπιο και τη Μαρία - Οι αντιφάσεις που έχει πέσει ο Ιταλός σύντροφος

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» σχετικά με την υπόθεση του διπλού φονικού στον Λόγγο Αιγιαλείας, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο σε μια διπλή δολοφονία που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές στο Αίγιο, με τον 65χρονο σύντροφο του θύματος να μπαίνει από την αρχή στο κάδρο των ερευνών και να παραμένει υπό κράτηση.

Από την πλευρά του ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ξύπνησε και εντόπισε τα δύο θύματα νεκρά μέσα στο σπίτι πριν ζητήσει βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Την ίδια ώρα, όμως, ο 65χρονος στις καταθέσεις του έχει πέσει σε αντιφάσεις. Ειδικότερα, φέρεται να υποστήριξε πως κοιμόταν βαθιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε το πρωί και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν τα σώματα των θυμάτων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου φαίνεται να τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, γεγονός που εξετάζεται ιδιαίτερα από την ΕΛΑΣ.

Ακόμη εξετάζεται το γεγονός ο άνδρας να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ διερευνούν το ενδεχόμενο να επιχείρησε να καθαρίσει τον χώρο προκειμένου να εξαφανίσει πιθανά ίχνη.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Προσπαθούν να τον «σπάσουν» για να ομολογήσει

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν ότι έχουν πλέον στα χέρια τους ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλέγμα στοιχείων, το οποίο συνδέει τον ύποπτο με τη διπλή ανθρωποκτονία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εκτιμούν πως η προσαγωγή του αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη και να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, για τη δολοφονία τόσο της 54χρονης γυναίκας όσο και του 26χρονου γιου της.

Την ίδια ώρα, η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους έμπειρους αξιωματικούς της Ασφάλειας να επιχειρούν να «σπάσουν» τον ύποπτο, εκτιμώντας ότι τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δημιουργούν ασφυκτικό κλοιό γύρω του. Στόχος τους είναι, πέρα από τη στοιχειοθέτηση της δικογραφίας, να αποσπάσουν και ομολογία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα και το κίνητρο που κρύβεται πίσω από αυτό.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Η μπλούζα που εξετάζεται και οι αμυχές στα χέρια

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει μία μπλούζα που ανήκει στον 65χρονο και φαίνεται να είχε πλυθεί πρόσφατα.

Παρά το πλύσιμο, πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που έχει σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να πρόκειται για ίχνος αίματος.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές αξιολογούν και τις αμυχές που διαπιστώθηκε ότι έφερε στα χέρια του ο 65χρονος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και της εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία εξετάζονται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών και ιατροδικαστικών ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με το διπλό έγκλημα.

Το σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί

Η σορός του 26χρονου Ολύμπιου εντοπίστηκε πάνω στο κρεβάτι του δωματίου του. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, ο νεαρός έφερε τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ, καθώς και πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα του.

Η 54χρονη μητέρα του βρέθηκε νεκρή κοντά στην είσοδο του δωματίου. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και αμυντικά τραύματα, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι πάλεψε με τον δράστη πριν χάσει τη ζωή της.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο ο δράστης να πυροβόλησε αρχικά τον 26χρονο στο κεφάλι και στη συνέχεια να του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Η μητέρα του φέρεται να άκουσε τον θόρυβο, να έσπευσε στο δωμάτιο για να δει τι συνέβαινε και στη συνέχεια να δέχθηκε και η ίδια τη φονική επίθεση.

@flashgrofficial Νεκροί μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγιαλείας βρέθηκαν μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, και οι δύο έφεραν τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο νεαρός έφερε και τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο. Η γυναίκα εντοπίστηκε στον διάδρομο έξω από το δωμάτιο όπου βρέθηκε ο γιος της, φέροντας αμυντικά τραύματα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσπάθησε να τον βοηθήσει πριν δεχθεί και η ίδια επίθεση. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι τους βρήκε νεκρούς όταν ξύπνησε. 🎤Θεοδώρα Ζαγανάκου ( @theodora_0511 ) 🎥✂ Γιάννης Τσακμακίδης ( @yiannistsakmakidis ) ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Το όπλο και το μαχαίρι που βρέθηκαν κρυμμένα

Κατά την αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αεροβόλο όπλο τύπου φλόμπερ και ένα μαχαίρι κρυμμένα μέσα σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού.

Τα δύο αντικείμενα έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της έρευνας.

Η Μαρία είχε χάσει τον σύζυγό της

Η 54χρονη Μαρία ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία για την καλλιτεχνική της δραστηριότητα. Ασχολούνταν με τη δημιουργία χειροποίητων κατασκευών από γυαλί και βιτρό, ενώ για χρόνια διατηρούσε κατάστημα με χειροποίητα έργα, όπως καθρέφτες, κορνίζες και διακοσμητικά αντικείμενα.

Παρότι η επιχείρησή της είχε σταματήσει να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, η ίδια συνέχιζε να δημιουργεί έργα τέχνης και συχνά προσέφερε κατασκευές της στην εκκλησία της περιοχής. Η ζωή της είχε σημαδευτεί από τον θάνατο του συζύγου της πριν από περίπου δύο δεκαετίες, όταν εκείνος έχασε τη ζωή του από ανεύρυσμα. Μετά την απώλεια αυτή εγκαταστάθηκε μόνιμα στον Λόγγο Αιγίου, όπου μεγάλωσε τον γιο της.

Εκεί γνώρισε πριν από περίπου 15 χρόνια τον 65χρονο Ιταλό, με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

H 54χρονη μητέρα θύμα του φονικού

Ο Ολύμπιος με την αγάπη για την techno μουσική

Ο 26χρονος Ολύμπιος είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Γερμανία, όπου συνέχιζε τις μεταπτυχιακές σπουδές του. Στην Ελλάδα είχε επιστρέψει μόλις δύο ημέρες πριν από τη δολοφονία του, με σκοπό να περάσει χρόνο με τη μητέρα του.

Παράλληλα, είχε αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν ως μουσικός παραγωγός και επαγγελματίας DJ, με παρουσία στην techno σκηνή, ενώ από το 2024 είχε ξεκινήσει συνεργασίες με δισκογραφική εταιρεία της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα εμφανιζόταν σε γνωστά κλαμπ και μουσικούς χώρους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, χτίζοντας σταδιακά τη δική του πορεία στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής.