Θρήνος στην κηδεία του 25χρονου που παρασύρθηκε από όχημα - «Τι του έφταιγε το παιδί μας;»

Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο στον 25χρονο που σκοτώθηκε το βράδυ της Τρίτης 10 Μαρτίου, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος σε κεντρικό δρόμο της Πολίχνης, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του και η κολλητή του φίλη η οποία με δάκρυα στα μάτια ανέφερε ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες είχαν ταξιδέψει μαζί στο Εδιμβούργο. «Τη μία μέρα τον είχα και την επόμενη τον έχασα», είπε, αδυνατώντας να πιστέψει ότι ο φίλος της σκοτώθηκε.

Οργισμένη ήταν η νονά του θύματος για τον οδηγό του ΙΧ αυτοκινήτου: «Τι του έφταιγε το παιδί μας;» είπε και πρόσθεσε: «Δεν πα' να ζήτησε συγγνώμη; Δολοφόνος είναι».

«Το σκότωσαν το αγόρι μας. Εγώ από τις ειδήσεις το έμαθα. Η αστυνομία λέει ότι έκαναν κόντρες, τι να σας πω. Είναι πάρα πολύ άδικο» ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 27χρονου, ο οποίος συνελήφθη, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για τη θανατηφόρα παράσυρση του 25χρονου πεζού, που κατέληξε ακαριαία ενώ τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας 24χρονος που περπατούσε μαζί του στο πεζοδρόμιο.



Η εισαγγελέας τού απήγγειλε κατηγορία για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως συνέπεια τον θάνατο.

Προανακριτικά, ο ίδιος δεν είπε τίποτα σχετικά με το πώς έγινε το δυστύχημα, ωστόσο φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και να τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να προκαλέσει τέτοιο κακό. «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του παιδιού που σκοτώθηκε και ταχεία ανάρρωση στο παιδί που τραυματίστηκε», ήταν τα λόγια του, σύμφωνα με πληροφορίες.