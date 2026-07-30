Θρήνος στην κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη - Το τελευταίο αντίο στον ήρωα του Ρεθύμνου

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτου πόνου τελείται η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο νότιο Ρέθυμνο.

Creta24.gr

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από το Πυροσβεστικό Σώμα και πλήθος πολιτών έχουν συγκεντρωθεί για να συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία τον 25χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έδωσε τη ζωή του στην προσπάθεια να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του νεαρού πυροσβέστη. Εκατοντάδες άνθρωποι κρατούν λουλούδια στα χέρια και αποτίουν φόρο τιμής σε έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, υπηρετώντας το καθήκον, αναφέρει το creta24.

Στην εξόδιο ακολουθία παρίσταται και ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αποτίοντας φόρο τιμής στον 25χρονο πυροσβέστη.

Creta24.gr

Ο Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, ακολουθώντας τον δρόμο της προσφοράς.

Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν ιδιαίτερα αγαπητό, ευγενικό και χαμηλών τόνων νέο, η απώλεια του οποίου έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Creta24.gr

Το απόγευμα θα τελεστεί και η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη.