Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισίας και Κατεχάκη λόγω επιχειρησιακής άσκησης ετοιμότητας

Θρήνος στην Κρήτη: 58χρονος αγρότης σκοτώθηκε όταν τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με τις Αρχές να διερευνούν το περιστατικό.

Φράνκα Παναγιωτοπούλου

Σοκ κι θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη ο θάνατος ενός 58χρονου αγρότη ο οποίος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του ενώ βρισκόταν σε χωράφι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου λίγο έξω από το Καστέλι, στη θέση «Πλακούρες», σε μια αγροτική διαδρομή της περιοχής

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε, όταν - κάτω από συνθήκες που διερευνώνται - ο άτυχος 58χρονος άνδρας έχασε τον έλεγχο του γεωργικού μηχανήματος με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να τον καταπλακώσει.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και ο χειριστής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισάμου. Όμως ο αγρότης είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

