Θρήνος στην Κρήτη: Πώς έγινε η φονική καραμπόλα με την 60χρονη μητέρα - Στο νοσοκομείο 3 τραυματίες

Μία ακόμα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο της Κρήτης, με μία 60χρονη μητέρα να χάνει τη ζωή της και τρεις να τραυματίζονται μετά από σύγκρουση μεταξύ οχημάτων στον ΒΟΑΚ, χθες Πέμπτη (5/2).

Συγκεκριμένα, το θλιβερό περιστατικό συνέβη στο 13ο χιλιόμετρο του ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης) από Χανιά προς Κίσσαμο, κοντά στον κόμβο του Πλατανιά, λίγο μετά τις 3.30 το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το neakriti.gr, το κόκκινο ΙΧ που οδηγούσε η 60χρονη, μητέρα δύο ενήλικων κοριτσιών, κατευθυνόταν προς Ταυρωνίτη, ενώ στο ρεύμα από Κίσσαμο προς Χανιά, κινούνταν δύο άλλα οχήματα, ένα μαύρο Subaru και ένα λευκό Renault.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, το αυτοκίνητο του θύματος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρουστεί με τα δύο διερχόμενα οχήματα.

Σφοδρότατη σύγκρουση

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μηχανή του αυτοκινήτου του θύματος, εκσφενδονίστηκε στην μέση του οδοστρώματος, ενώ τα άλλα δύο εμπλεκόμενα οχήματα, ακινητοποιήθηκαν λίγες δεκάδες μέτρα μακριά.

Φωτό: Facebook/Δρόμοι της Κρήτης

Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, ενώ τυχερός στάθηκε ο συνοδηγός του ΙΧ, ένας υπήκοος Βουλγαρίας που εργαζόταν στην επιχείρηση του θύματος στον Ταυρωνίτη.

Για τον απεγκλωβισμό της 60χρονης επενέβη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων που έσπευσε με τρία οχήματα και οκτώ άνδρες. Όταν παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Οι τρεις τραυματίες, οι οδηγοί των άλλων δύο ΙΧ και ο συνοδηγός του μοιραίου οχήματος, παρελήφθησαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις τους και χωρίς η ζωή τους να διατρέχει κίνδυνο.

«Όταν φτάσαμε στο σημείο δύο οδηγοί είχαν ήδη παραληφθεί από το ΕΚΑΒ και χρειάστηκε να απεγκλωβίσουμε την γυναίκα οδηγό, η οποία ήταν χωρίς τις αισθήσεις της. Φάνηκε ότι η σύγκρουση, ήταν ιδιαίτερα σφοδρή», δήλωσε ο επικεφαλής της δύναμης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, Αρχιπυροσβέστης Χρήστος Γκάιος.

Οι εικόνες σοκάρουν

Οι εικόνες που κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός από το σημείο του τραγικού δυστυχήματος, σοκάρουν και αποτυπώνουν τη βιαιότητα της σύγκρουσης των τριών αυτοκινήτων.

Φωτό: Facebook/Δρόμοι της Κρήτης

Αστυνομικοί της Τροχαίας ΒΟΑΚ μαζί με την διοικήτρια της υπηρεσίας, αστυνόμο Ελένη Παπαθανασίου, έσπευσαν στο σημείο, καταγράφοντας τα στοιχεία και διερευνώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Οδηγοί υποστηρίζουν πως τα μέτρα οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης δεν αρκούν για να βάλουν τέλος στην αιματοχυσία. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί κολωνάκια ενώ, λόγω των έργων οδικής ασφάλειας που είναι σε εξέλιξη, το ρεύμα από Χανιά προς Κίσσαμο έχει μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Παρ’ όλα αυτά διαπιστώνεται πως, σε καθημερινή βάση, ένα σημαντικό ποσοστό οδηγών παραβλέπει τη σήμανση, αναπτύσσει ταχύτητες άνω του επιτρεπόμενου ορίου ή προβαίνει ακόμη και σε προσπεράσεις σε τμήματα του δρόμου στον οποίο υπάρχει μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας.