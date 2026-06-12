Θρήνος στην Ταϊλάνδη: Πέθανε η πριγκίπισσα που είχε καταρρεύσει κατά την εκπαίδευση των σκύλων της

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη βασιλική οικογένεια της Ταϊλάνδης, καθώς το παλάτι ανακοίνωσε τον θάνατο της πριγκίπισσας Μπατζρακιτιάμπα, της μεγαλύτερης κόρης του βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν.

Η πριγκίπισσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια σε κωματώδη κατάσταση, συνέπεια του σοβαρού καρδιακού επεισοδίου που είχε υποστεί στα τέλη του 2022.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η πριγκίπισσα άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη (11/6) στο Νοσοκομείο Chulalongkorn της Μπανγκόκ στις 19:48 τοπική ώρα.

Η ανακοίνωση που βύθισε τη χώρα στο πένθος



Το Βασιλικό Παλάτι γνωστοποίησε ότι η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα Ναρεντιραντεμπιαβάτι πέθανε ειρηνικά, έπειτα από μια μακρά και δύσκολη νοσηλεία.

Η ίδια βρισκόταν υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν κατέρρευσε ξαφνικά λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η αποτέφρωσή της θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της παραδοσιακής περιόδου πένθους των 100 ημερών.

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Η στιγμή που άλλαξε τα πάντα



Η τραγική περιπέτεια ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 2022. Η τότε 44χρονη πριγκίπισσα συμμετείχε σε εκπαίδευση των σκύλων της για διαγωνισμό στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, όταν κατέρρευσε αιφνιδιαστικά.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και η μεταφορά της στο νοσοκομείο έγινε υπό δραματικές συνθήκες, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν.

Important Announcement!!



​Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, the Princess Rajasarini Siribajra, has "passed away" on Thursday, June 11, 2026, at 7:48 PM at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, peacefully. She was 47 years old pic.twitter.com/OEx4fmx6Qo — Khun Sam (คุณสาม) | KeepCool (@KhunSam91) June 12, 2026

Το καρδιακό επεισόδιο και η μάχη χωρίς επιστροφή

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι η κατάρρευσή της οφειλόταν σε σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένες επιπλοκές σε ζωτικά όργανα.

Παρά τις πολύχρονες προσπάθειες των γιατρών και τη χρήση μηχανικής υποστήριξης, η κατάσταση της υγείας της δεν παρουσίασε ουσιαστική βελτίωση.

η πριγκίπισσα παρέμεινε σε κώμα μέχρι το τέλος της ζωής της, με τη βασιλική οικογένεια να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη.

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Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της βασιλικής οικογένειας



Η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα θεωρούταν ένα από τα πλέον προβεβλημένα και δημοφιλή μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ταϊλάνδης.

Η απουσία της από τη δημόσια ζωή τα τελευταία χρόνια είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συνεχή εικασία γύρω από την πραγματική κατάσταση της υγείας της.

Ο θάνατός της κλείνει ένα πολυετές κεφάλαιο αγωνίας για τη χώρα και τη βασιλική οικογένεια, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μάχης που ξεκίνησε από ένα απρόβλεπτο περιστατικό και εξελίχθηκε σε μια από τις πιο δραματικές ιστορίες των τελευταίων ετών στην Ταϊλάνδη.