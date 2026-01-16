Θρήνος στις Θερμοπύλες: Νεκρός άνδρας στις ιαματικές πηγές - Τον βρήκαν λουόμενοι

Μπροστά σε μια ανατριχιαστική εικόνα βρέθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) λουόμενοι στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών, όταν εντόπισαν μέσα στο νερό έναν μεσήλικα άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική, οι οποίες έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Την ανάσυρση της σορού και την παράδοσή της στο ΕΚΑΒ ανέλαβαν στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λαμίας, που επιχείρησαν υπό τον Διοικητή τους, Γιώργο Κρεμμύδα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του lamiareport.gr.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές προσπαθούσαν να συλλέξουν στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι ήταν κάτοχος οχήματος με πολωνικές πινακίδες, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον χώρο. Ωστόσο, το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο, γεγονός που δυσχέρανε την άμεση πρόσβαση στα έγγραφα για την ταυτοποίησή του.

Όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε θάνατο από παθολογικά αίτια, που φέρεται να επήλθε την ώρα που ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο νερό.

Lamiareport.gr

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.