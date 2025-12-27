Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο - «Έσβησε» 18χρονος τερματοφύλακας

Σοκ και θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Βελισσάριου Ζαφειρούλη, 18χρονου τερματοφύλακα της ΑΕ Ηρακλείου, ομάδας που αγωνίζεται στα τοπικά «στρώματα» της Αθήνας.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του το πρωί, στις 10:00, έπειτα από σοβαρό τροχαίο, όταν παρασύρθηκε ενώ κινούνταν πεζός. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, που τον κράτησαν για ημέρες στη ΜΕΘ σε μηχανική υποστήριξη, δεν κατάφερε να επανέλθει.

Η ομάδα της ΑΕ Ηρακλείου αποχαιρέτησε με βαριά καρδιά τον Βελισσάριο, εκφράζοντας τον πόνο όλων εκείνων που τον γνώρισαν: «Το ήθος σου, η αξιοπρέπεια και το χαμόγελό σου θα μείνουν πάντα οδηγός για όλους μας. Καλό Παράδεισο, Βελισσάριε μας. Κουράγιο στην οικογένειά σου».

Ένα νεαρό ταλέντο, γεμάτο όνειρα και προοπτικές, έφυγε άδικα, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

Πηγή: Athletiko.gr