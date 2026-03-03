Θρήνος στο Ιράν για τις 165 μαθήτριες - Σοκάρουν οι φωτογραφίες από τους ομαδικούς τάφους

Οδύνη επικράτησε στη μαζική τελετή κηδείας των 165 μαθητριών και του προσωπικού του δημοτικού σχολείου που σκοτώθηκαν το Σάββατο (28/2) στο Ιράν, σε αυτό που η Τεχεράνη ανέφερε ως αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε σχολείο θηλέων στη νότια πόλη Μινάμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera, η ιρανική κρατική τηλεόραση έδειξε την Τρίτη (3/3) χιλιάδες ανθρώπους να γεμίζουν μια δημόσια πλατεία στο Μινάμπ. Άνδρες κυμάτιζαν τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας ενώ στέκονταν σε μεγάλο βαθμό μακριά από γυναίκες ντυμένες στα μαύρα.

Mια γυναίκα που είπε ότι ήταν η μητέρα της Atena, κρατούσε μια τυπωμένη εικόνα με πορτρέτα που αποκάλεσε «έγγραφο αμερικανικών εγκλημάτων». «Πέθαναν στο δρόμο του Θεού», πρόσθεσε.

Εξοργισμένο το πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική», «Θάνατος στο Ισραήλ» και «Καμία παράδοση».

Οι εικόνες με τους τάφους που σκάφτηκαν για τα θύματα της επίθεσης στο σχολείο έκαναν το γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου.

Φωτό: Reuters

«Αυτοί είναι τάφοι που σκάβονται για περισσότερα από 160 αθώα νεαρά κορίτσια που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό ενός δημοτικού σχολείου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Τα σώματά τους έγιναν κομμάτια», έγραψε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί στο X, ανεβάζοντας τη σοκαριστική εικόνα.

«Έτσι φαίνεται στην πραγματικότητα η ‘διάσωση’ που υποσχέθηκε ο κ. Τραμπ. Από τη Γάζα μέχρι το Μινάμπ, αθώοι δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ», πρόσθεσε.

Φωτό: Reuters

Οι αρχές στην Τεχεράνη ζήτησαν διεθνή δράση και αλληλεγγύη, αφού πολλά νοσοκομεία και σχολεία επηρεάστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στη χώρα, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς διαφορετικές χώρες του Κόλπου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δύο χώρες «συνεχίζουν να χτυπούν αδιακρίτως κατοικημένες περιοχές, χωρίς να γλιτώνουν ούτε νοσοκομεία, σχολεία, εγκαταστάσεις της Ερυθράς Ημισελήνου ούτε πολιτιστικά μνημεία».

Αρνούνται την επίθεση οι ΗΠΑ

Το περιστατικό καταδικάστηκε από την UNESCO, τον οργανισμό πολιτισμού και εκπαίδευσης των Ηνωμένων Εθνών, και την βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια για την εκπαίδευση, Μαλάλα Γιουσαφζάι.

Η σκόπιμη επίθεση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, νοσοκομείο ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική δομή αποτελεί έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

«Το Υπουργείο Πολέμου θα διερευνούσε αυτό το ενδεχόμενο, εάν αυτή ήταν η επιδρομή μας, και θα παρέπεμπα το ερώτημά σας σε αυτούς», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα στόχευαν σκόπιμα ένα σχολείο», ισχυρίστηκε.

Το Σαββατοκύριακο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι «εξετάζει» αναφορές για «βλάβη σε αμάχους που προκύπτει από συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Η Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΗΕ για την οικοδόμηση της ειρήνης, δήλωσε τη Δευτέρα (2/3) ότι γνώριζε τις αναφορές από το Ιράν σχετικά με τους θανάτους από την αναφερόμενη επιδρομή και σημείωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι εξετάζουν τις αναφορές.