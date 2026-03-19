Θρήνος στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Απεβίωσε ιδιοκτήτης ομάδας της Serie A

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η Κόμο και το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο συνιδιοκτήτης της ομάδας Μάικλ Χαρτόνο, μία προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά της με τη σύγχρονη αναγέννηση του ιταλικού συλλόγου.

Ο εκλιπών, μαζί με τον αδελφό του Ρόμπερτ Χαρτόνο, ανέλαβαν την ομάδα το 2019, βάζοντας τις βάσεις για μια νέα εποχή ανάπτυξης και φιλοδοξίας. Υπό τη διοίκησή τους, η Κόμο άλλαξε επίπεδο οργανωτικά και αγωνιστικά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της.

Με επίσημη ανακοίνωση, ο σύλλογος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, αποστέλλοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στον επιχειρηματικό όμιλο Djarum Group, τονίζοντας τη καθοριστική συμβολή του Χαρτόνο στην εξέλιξη της ομάδας.

Ποιος ήταν ο Χαρτόνο

Ο Μάικλ Χαρτόνο γεννήθηκε το 1939 στην Ινδονησία και από νωρίς εισήλθε στον επιχειρηματικό κόσμο. Το 1963 ανέλαβε την οικογενειακή καπνοβιομηχανία Djarum, την οποία αναδιοργάνωσε μαζί με τον αδελφό του, μετατρέποντάς την σε έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.

Οι δραστηριότητές τους επεκτάθηκαν σε πολλούς κλάδους, μεταξύ αυτών και στον τραπεζικό τομέα μέσω της Bank Central Asia, ενώ η οικογένεια Χαρτόνο θεωρείται εδώ και χρόνια η πλουσιότερη στην Ινδονησία. Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση μέσω του Djarum Foundation, στηρίζοντας πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση, τον αθλητισμό και το περιβάλλον, ενώ υπήρξε και μεγάλος υποστηρικτής του μπριτζ σε διεθνές επίπεδο.

Η απώλειά του αφήνει ισχυρό αποτύπωμα τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο όσο και στην οικογένεια της Κόμο, που αποχαιρετά έναν άνθρωπο-κλειδί για τη σύγχρονη πορεία της.