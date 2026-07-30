Θρήνος στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες - Μόλις είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του ο 25χρονος

Στο πένθος έχει βυθιστεί τόσο το Ρέθυμνο, όσο και ολόκληρη η Κρήτη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας άνιση μάχη με τις φλόγες στην Κρύα Βρύση του Αγίου Βασιλείου.

Ο 25χρονος εποχικός πυροσβέστης Παντελής Διαμαντάκης, που μόλις είχε ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές του σπουδές και έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, και ο 58χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης Μανώλης Στρατιδάκης, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, δεν επέστρεψαν ποτέ από τη μεγάλη φωτιά που κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της στο Ρέθυμνο.

Βρέθηκαν μέσα στο επιχειρησιακό αυτοκίνητο

Οι δύο πυροσβέστες επιχειρούσαν στην περιοχή Σαχτούρια, στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όταν το όχημά τους εγκλωβίστηκε ανάμεσα στις φλόγες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυκνοί καπνοί περιόρισαν δραματικά την ορατότητα, με αποτέλεσμα να χάσουν τον προσανατολισμό τους και να βρεθούν περικυκλωμένοι από τη φωτιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο αδικοχαμένοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους λόγω της εισπνοής καπνού και δεν απανθρακώθηκαν.

«Δεν έπρεπε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή»

Στον Φουρφουρά Αμαρίου, από όπου καταγόταν ο Παντελής Διαμαντάκης, η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση. Ο 25χρονος ήταν το πέμπτο παιδί πολύτεκνης οικογένειας, με τον πατέρα του να είναι ιερέας της περιοχής.

Σύμφωνα με το patris.gr, είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στο Σώμα.

Οι κάτοικοι μιλούν για έναν νέο άνθρωπο με ήθος, ευγένεια και χαμηλό προφίλ, που είχε κερδίσει την εκτίμηση όλων.

«Ήταν άπειρος. Δεν έπρεπε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή», σχολίαζαν με πόνο κάτοικοι του χωριού, αδυνατώντας να πιστέψουν πως ο νεαρός έχασε τη ζωή του κατά την πρώτη του ουσιαστικά αντιπυρική περίοδο.

Βαρύ πένθος στο Γερακάρι για τον Μανώλη Σπαντιδάκη

Βαρύ είναι το πένθος και στο Γερακάρι, γενέτειρα του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Ο πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστης ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ενώ είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.

Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν δραστήριο άνθρωπο, πάντα πρόθυμο να βοηθήσει, με έντονη κοινωνική δράση και ανιδιοτελή προσφορά στον τόπο του.

Λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης, οι σοροί των δύο πυροσβεστών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές βαθιάς συγκίνησης.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο για να πληροφορηθούν τις εξελίξεις, ενώ ψυχολόγοι παρείχαν υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων, που καλούνται να διαχειριστούν μια ανείπωτη απώλεια.

Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή.

Η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια Ρεθύμνου.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη την Κρήτη, με συλλυπητήρια μηνύματα να εκδίδονται από φορείς της αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους της Πολιτείας και συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι αποχαιρετούν δύο ανθρώπους που έπεσαν την ώρα που έδιναν μάχη για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες.