Θρήνος στον Αμβρακικό: Μητέρα ρινοδέλφινο πενθεί και δεν εγκαταλείπει το νεκρό νεογνό του

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στον Αμβρακικό Κόλπο, όπου ένα θηλυκό ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) παραμένει επίμονα δίπλα στο νεκρό νεογνό του. Σύμφωνα με το Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ», πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό, το οποίο ενδέχεται να αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή συμπεριφοράς πένθους κητωδών στην Ελλάδα.

Οι εικόνες της μητέρας που συνοδεύει το άψυχο μικρό της έχουν προκαλέσει έντονη συγκίνηση, αλλά και επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς τέτοιες συμπεριφορές έχουν παρατηρηθεί διεθνώς σε δελφίνια και φάλαινες, χωρίς όμως να είναι συχνά άμεσα και συστηματικά καταγεγραμμένες στη Μεσόγειο.

Ένα σπάνιο παράθυρο στη συμπεριφορά των κητωδών



Η επιστημονική ομάδα του «ΑΡΙΩΝ» και συνεργαζόμενοι ερευνητές παρακολουθούν το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι η μητέρα παρουσιάζει συμπεριφορές που ερμηνεύονται ως έντονη συναισθηματική προσκόλληση στο νεκρό νεογνό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από επαγγελματίες της θάλασσας της περιοχής του Αμβρακικού κόλπου καθώς και Συνεργάτες της Μονάδας Βιοπαρακολούθησης Θαλάσσιων Θηλαστικών του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως του κ. Γιάννη Γιόβανου από την Amvrakikos Cruises, κάθε ανθρώπινη προσέγγιση προκαλεί έντονο στρες στη μητέρα του ρινοδέλφινου, η οποία προσπαθεί να απομακρύνει το μικρό της από ανθρώπους και σκάφη.

Όπως σημειώνεται, τέτοιες αντιδράσεις έχουν καταγραφεί και σε άλλα κητώδη διεθνώς, όπου μητέρες διατηρούν τη σωματική επαφή ή παραμένουν κοντά στα νεκρά μικρά τους για ημέρες ή και εβδομάδες, πριν τα εγκαταλείψουν.

Επείγουσα έκκληση: «Μην πλησιάζετε»



Ο «ΑΡΙΩΝ» και η αρμόδια επιστημονική ομάδα διαχείρισης εκβρασμών κητωδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος απευθύνουν επείγουσα έκκληση σε πολίτες, αλιείς και χειριστές σκαφών να μην προσεγγίζουν το ζώο.

Η ανθρώπινη παρουσία, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να διαταράξει τη φυσική διαδικασία και να επιβαρύνει σημαντικά το ήδη στρεσογόνο περιβάλλον για το δελφίνι.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η παρενόχληση προστατευόμενων θαλάσσιων θηλαστικών δεν είναι μόνο επιβλαβής για τα ίδια τα ζώα, αλλά και παράνομη, βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην παρατήρηση και την παρεμβολή



Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι ο Αμβρακικός φιλοξενεί έναν από τους σημαντικότερους πληθυσμούς ρινοδέλφινων στη Μεσόγειο, γεγονός που καθιστά κάθε περιστατικό ιδιαίτερης σημασίας για την κατανόηση της συμπεριφοράς τους.

Ωστόσο, η επιστημονική παρατήρηση πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες του ζώου. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, τα δελφίνια σε κατάσταση έντονου στρες ενδέχεται να αντιδράσουν απρόβλεπτα, καθιστώντας επικίνδυνη την ανθρώπινη εγγύτητα.

Το πένθος ως επιστημονικό ερώτημα



Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο επιστημονικό ερώτημα: κατά πόσο τα κητώδη διαθέτουν μορφές πένθους και συναισθηματικής επεξεργασίας της απώλειας. Αν και η επιστήμη αποφεύγει ανθρωπομορφικές ερμηνείες, η συσσώρευση παρατηρήσεων διεθνώς δείχνει ότι η κοινωνική συμπεριφορά των δελφινιών είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι θεωρούνταν παλαιότερα.



Ένα εύθραυστο στιγμιότυπο άγριας ζωής



Το Ερευνητικό Κέντρο «ΑΡΙΩΝ» συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση, ενημερώνοντας παράλληλα διεθνείς οργανισμούς προστασίας θαλάσσιων θηλαστικών. Στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι «ο σεβασμός στην ηρεμία του ζώου αποτελεί πράξη πολιτισμού και ουσιαστικής προστασίας της άγριας ζωής».

Στον Αμβρακικό, η σιωπηλή παρουσία μιας μητέρας δελφινιού υπενθυμίζει ότι η άγρια ζωή δεν είναι αποκομμένη από τις έννοιες της απώλειας και της φροντίδας — και ότι η ανθρώπινη παρουσία, ακόμη και όταν είναι καλοπροαίρετη, οφείλει να γνωρίζει τα όριά της.