Θρήνος στον αυστραλιανό στίβο: Έφυγε από τη ζωή η Νατάσα Γουόρντ στα 21 της

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η είδηση του θανάτου της Νατάσα Γουόρντ, ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας στις μεσαίες αποστάσεις. Η νεαρή αθλήτρια βρέθηκε νεκρή, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου της, σύμφωνα με τα αυστραλιανά Μέσα.

Η Γουόρντ είχε ξεχωρίσει από τα εφηβικά της χρόνια, όταν άρχισε να αφήνει το στίγμα της στις διοργανώσεις του πρωταθλήματος NSW All Schools. Η ανοδική της πορεία συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο Macquarie, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500 μέτρα στους UniSport Nationals το 2023.

Μάλιστα, επανέλαβε την επιτυχία της και φέτος, ανεβαίνοντας ξανά στο βάθρο, αυτή τη φορά στα 800 μέτρα, επιβεβαιώνοντας πως αποτελούσε μία από τις πιο υποσχόμενες αθλήτριες της γενιάς της.

Rising track-and-field star Natasha Ward dead at 21 https://t.co/QfvBd00M0K pic.twitter.com/Dim7qkFQrY — New York Post Sports (@nypostsports) August 3, 2026

Παράλληλα με την αγωνιστική της δράση, η Γουόρντ ακολουθούσε σπουδές στην Επιστήμη της Άσκησης και του Αθλητισμού, ενώ είχε ενεργό ρόλο στη δημιουργία της προπονητικής ομάδας Bayview Runners, βοηθώντας νεότερους δρομείς να εξελιχθούν.

Άνθρωποι που τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μία αθλήτρια με ξεχωριστή προσωπικότητα, θετική ενέργεια και διάθεση να στηρίζει τους γύρω της. Πολλοί θεωρούσαν πως είχε όλα τα στοιχεία για να φτάσει σε κορυφαίο επίπεδο και να γράψει τη δική της ιστορία στον στίβο.

«Η καλοσύνη και η χαρά της άγγιξαν όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν, ενώ το λαμπερό της χαμόγελο και η ζεστή προσωπικότητά της άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον αυστραλιανό στίβο», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους η NSW Athletics και ο σύλλογός της.