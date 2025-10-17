Θρήνος στον κόσμο της ροκ: Πέθανε ο θρύλος των Kiss Έις Φρέιλι μετά από τραγικό δυστύχημα

Θρήνος στον κόσμο της ροκ μουσικής. Ο Έις Φρέιλι, ο αρχικός κιθαρίστας και συνιδρυτής των Kiss, που μάγεψε το κοινό με το εκρηκτικό του στυλ και το εμβληματικό του μακιγιάζ, πέθανε σε ηλικία 74 ετών.

Ο μεγάλος κιθαρίστας των Kiss άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (17/10) σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ μετά από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόσφατης πτώσης που είχε. Συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσιεύματα, στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε πέσει στο στούντιό του και είχε χτυπήσει στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να υποστεί αιμορραγία στον εγκέφαλο. Νοσηλεύτηκε για εβδομάδες και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη. Αρχικά ακύρωσε μια συναυλία στην Καλιφόρνια, ενώ λίγο αργότερα αναβλήθηκε ολόκληρη η περιοδεία του 2025 λόγω «επίμονων προβλημάτων υγείας».

KISS guitarist Ace Frehley has passed away at the age of 74.



Rest In Peace legend 🙏🏻 pic.twitter.com/eDvuuOMZwK — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) October 16, 2025

Δυστυχώς όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του, το ατύχημα στάθηκε μοιραίο. Ο Φρέιλι πέθανε στο σπίτι του στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. «Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι και με ραγισμένες καρδιές. Στις τελευταίες του στιγμές, είχαμε την ευλογία να τον περιβάλλουμε με λόγια αγάπης, προσευχές και γαλήνη καθώς έφευγε από αυτή τη γη. Θα κρατήσουμε για πάντα τις πιο όμορφες αναμνήσεις, το γέλιο του, τη δύναμή του και την καλοσύνη του. Το μέγεθος της απώλειάς του είναι ανυπολόγιστο. Η μνήμη του θα ζει για πάντα μέσα από τα επιτεύγματά του και τη μουσική του» ανέφερε η οικογένεια του Φρέιλι.

Μετά την είδηση θανάτου του, οι Πολ Στάλνεϊ και Τζιν Σίμονς, με κοινή του δήλωση τον αποχαιρέτησαν, τονίζοντας πως είναι συντετριμμένοι. «Ήταν ένας απαραίτητος και αναντικατάστατος στρατιώτης της ροκ σε μερικά από τα πιο καθοριστικά, θεμελιώδη κεφάλαια του συγκροτήματος και της ιστορίας του. Είναι και θα είναι πάντα μέρος της κληρονομιάς των Kiss», δήλωσαν. Ο Πίτερ Κρις έγραψε στο X: «Είμαι σοκαρισμένος! Φίλε μου σ’ αγαπώ!».

Οι Kiss έγιναν διάσημοι για τις εντυπωσιακές σκηνικές τους παραγωγές, γεμάτες πυροτεχνήματα, καπνούς και εκρήξεις ψεύτικου αίματος, ενώ οι ίδιοι εμφανίζονταν με μακιγιάζ σε άσπρο-μαύρο, πλατφόρμες και περούκες. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες τους συγκαταλέγονται τα «Rock and Roll All Nite» και «Detroit Rock City». Ο Έις Φρέιλι και τα υπόλοιπα μέλη των Kiss εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame το 2014.