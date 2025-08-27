Θρήνος στον στίβο - «Έφυγε» από την ζωή η Μαρία Αριστοτέλους

Βαρύ πένθος σκόρπισε στον κυπριακό και τον ελληνικό στίβο η είδηση του θανάτου της πρωταθλήτριας του άλματος επί κοντώ, Μαρίας Αριστοτέλους, η οποία «έφυγε» σε ηλικία μόλις 34 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.



Η Αριστοτέλους υπήρξε μία τις τις καλύτερες αθλήτριες της Κύπρου στο επί κοντώ τα τελευταία χρόνια. Με ατομικό ρεκόρ τα 4.10μ – την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Κύπρο – κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα Κύπρου. Ξεχώρισε με το χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες του 2017 στη Σερβία, ενώ πανηγύρισε συνολικά τέσσερις διακρίσεις στους Αγώνες Μικρών Χωρών, με κορυφαία στιγμή το χρυσό στο Μαυροβούνιο το 2019. Αν και ξεκίνησε την πορεία της στην ενόργανη γυμναστική, ήταν ο στίβος και ειδικότερα το άλμα επί κοντώ που σημάδεψαν την καριέρα της.



Πέρα από τις αθλητικές της επιτυχίες, η 34χρονη αθλήτρια θα μείνει στη μνήμη όλων για τη δύναμη, την ψυχραιμία και το χαμόγελο με το οποίο αντιμετώπισε τον καρκίνο, όταν διαγνώστηκε με ραβδομυοσάρκωμα τον Οκτώβριο του 2023. Αρχικά φάνηκε να ξεπερνάει τον κίνδυνο, αλλά ο καρκίνος δυστυχώς επανεμφανίστηκε. Παρόλα αυτά δεν έπαψε να δίνει κουράγιο στους γύρω της, τονίζοντας με ανιδιοτέλεια ότι «Ευτυχώς σε εμένα, και όχι σε ένα παιδί».



Τον Ιανουάριο του 2025, παρά τις δυσκολίες, έζησε μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής της, αφού ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Ανδρέα Χειμωνίδη, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της μέχρι τέλους.



Θυμίζουμε ότι το 2013 είχε φύγει από τη ζωή από λέμφωμα Χότζκιν άλλη μία άλτρια του επί κοντώ από την Κύπρο, η Μαριάννα Ζαχαριάδη, στα 23 της χρόνια.