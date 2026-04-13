Θρήνος στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο - Στο νοσοκομείο 17χρονος σε σοβαρή κατάσταση

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία των Παξών, καθώς ένας 15χρονος βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfunews.gr, ο 15χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε και ένας 17χρονος. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μία 24χρονη και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού.

Ο 17χρονος επιβάτης της μοτοσικλέτας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.