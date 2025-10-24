«Θύελλα» για 23χρονη influencer που το έριξε στον χορό δίπλα στον άρρωστο πατέρα της σε νοσοκομείο

Viral για τους λάθος λόγους φαίνεται να έγινε μία influencer στο TikTok, μετά από βίντεο που ανέβασε να χορεύει ξέφρενα και προκλητικά δίπλα στον άρρωστο πατέρα της μέσα σε νοσοκομείο.

Η 23χρονη Athena Paris, που δηλώνει ότι έχει καταγωγή από την Ελλάδα και το Πουέρτο Ρίκο, ήρθε αντιμέτωπη με «βροχή» αρνητικών σχολίων όταν δημοσίευσε σειρά από βίντεο που την έδειχναν να χορεύει με δημοφιλή τραγούδια δίπλα στο κρεβάτι του πατέρα της στο νοσοκομείο.

«Χτύπα την φυματίωση», γράφει μάλιστα στη λεζάντα ενός βίντεο. Στη λεζάντα της, η Paris περιγράφει την ανησυχία της για την υγεία του πατέρα της, ως τη «μεγαλύτερη» που έχει αντιμετωπίσει η οικογένειά της, ισχυριζόμενη ότι χρησιμοποιεί τον χορό για να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Χαίρομαι που ο Θεός μου έδωσε χρόνο να έρθω και να φροντίσω τον πατέρα μου να επανέλθει στην υγεία του», αναφέρει.

«Μισώ τα νοσοκομεία. Είναι τόσο καταθλιπτικά, γι’ αυτό φέρνω όλη μου την ενέργεια κάθε φορά που έρχομαι. Χωρίς θλίψη, μόνο χορό. Πιστεύω ακράδαντα ότι μπορείς να αγαπήσεις κάποιον και να επιστρέψει στην υγεία του», λέει η Athena Paris στη λεζάντα της.

Ο πατέρας της φαινόταν εμφανώς εξαντλημένος και σκυθρωπός στο βάθος καθώς εκείνη χόρευε δυναμικά, κάτι που ώθησε ορισμένους ακολούθους τους να χαρακτηρίσουν την πράξη της «ενοχλητική» και «ανούσια», όπως μεταφέρει η New York Post.

«Ο καθένας χειρίζεται τα πράγματα διαφορετικά»

Μερικοί σχολιαστές την κατηγόρησαν ότι μετέτρεψε ένα οικογενειακό ζήτημα υγείας σε προσωπική «ευκαιρία» για influencing περιεχόμενο.

«Πώς κάνεις το επείγον περιστατικό του πατέρα σου να αφορά εσένα;» έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Είμαστε καταδικασμένοι».

Προς υπεράσπισή της, ορισμένοι σχολιαστές επισήμαναν: «Υποθέτω ότι ο καθένας χειρίζεται τα πράγματα διαφορετικά».

«Το χρειαζόταν αυτό περισσότερο από όσο θα καταλάβετε ποτέ», έγραψε ένας άλλος διαδικτυακός φίλος της 23χρονης.

Σε ένα άλλο βίντεο, η Paris εθεάθη να σκύβει πάνω από το αναπηρικό αμαξίδιο του πατέρα της, κουνώντας τους γοφούς της ενώ ανακοίνωνε τις διαγνώσεις καρδιακής και ηπατικής ανεπάρκειας. «Προσπαθώ να απασχολήσω το μυαλό του και να τον κάνω να γελάσει», έγραψε στη λεζάντα, προκαλώντας πάλι ανάμεικτα σχόλια, με κάποιους να ασκούν κριτική και άλλους να «βλέπουν» μια αισιόδοξη στάση ζωής.

@athena.parriss Day 4 in the hospital and so far we have identified my dad has heart failure and liver failure. He is going in for a procedure today, and we are being optimistic! It’s better to be pro active then reactive when it comes to heart problems. He is nervous, but I am being strong for him, trying to occupy his mind and make him laugh even tho the hospital can be so depressing. On the positive my family has stepped up so much and this is the closest we have been in a long time. God is good, and my father has got a lot of life left to live. Just a little bump in the road💕 Please keep my family in your prayers.💞 ♬ You Rock My World - Michael Jackson

Σε ένα πιο πρόσφατο βίντεο, η influencer μοιράστηκε ότι ο πατέρας της έπαιρνε εξιτήριο, συνοδεύοντας τη στιγμή με έναν ακόμη χορό στο TikTok δίπλα στο κρεβάτι του στο νοσοκομείο.