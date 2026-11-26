Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η επικείμενη παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στην Κρήτη, με τον καταδικασμένο νεοναζί να προγραμματίζει ομιλία σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο Ηρακλείου την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Τουλάχιστον 29 είναι τα σωματεία της Κρήτης που υπογράφουν κοινό ψήφισμα καταδίκης της προγραμματισμένης «φασιστοσύναξης», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, ενώ στην εκδήλωση Κασιδιάρη αντιδρούν κόμματα και πολιτικοί παράγοντες του νησιού.

Παράλληλα, την κάθετη αντίθεσή του στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συγκέντρωσης στην περιοχή του, εκφράζει ο δήμαρχος Χερσονήσου, Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

Επικαλούμενος τη δημοκρατική ιστορία της Κρήτης, τους αγώνες για την ελευθερία και τις αξίες της αλληλεγγύης και του σεβασμού, ο κ. Δοξαστάκης σημειώνει σε δήλωσή του: «Η παρουσία του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη στην περιοχή μας συνιστά ευθεία πρόκληση για τη δημοκρατική ευαισθησία των πολιτών μας και προσβάλλει βάναυσα την ιστορία και τις αξίες του τόπου μας».

«Οι φασίστες στην Κρήτη είναι ανεπιθύμητοι»

Από την πλευρά τους, στο κοινό ψήφισμα των σωματείων εναντίον της παρουσίας Κασιδιάρη, συντάσσονται εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, αγρότες, συνταξιούχοι, σύλλογοι γονέων και άλλες συλλογικότητες.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο ψήφισμα, μεταξύ άλλων, δηλώνουν:

«Ανώγεια, Βιάννο, Κάνδανο τα ’καψαν οι Ναζί, φασίστες δεν χωράνε σε τούτο το νησί.

Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία Ένωση Ιδιωτικών υπάλληλων Ν. Ηράκλειου, Συνδικάτο οικοδομών και συναφών επαγγελμάτων των Ν. Ηράκλειου και το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Ν. Ηράκλειου με αφορμή την προσπάθεια πραγματοποίησης φασιστοσύναξης σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι φασίστες στην Κρήτη είναι ανεπιθύμητοι!».

«Ο Ηλίας Κασιδιάρης και η κουστωδία του είναι ανεπιθύμητοι στα ιερά τούτα χώματα», τονίζουν και τα Συντονιστικά της ΕΛΑΣ Κρήτης.

«Καλούμε την κοινωνία να αντισταθεί σθεναρά στον εκβαρβαρισμό, να προστατεύσει τις νέες και τους νέους από το δηλητήριο του ναζισμού και της προπαγάνδας, να αποτρέψει την άλωση των συνειδήσεων. Οι πολιτικοί απόγονοι του ναζισμού και του φασισμού δεν έχουν θέση ούτε στο νησί μας ούτε πουθενά», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.