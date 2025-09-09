Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Παναγιώτης Στάθης: Εμφανίζεται σε συνομιλίες για επενδύσεις με πολιτικούς

Θύμα επιτήδειων στο διαδίκτυο έπεσε ο Παναγιώτης Στάθης μαζί με τους Άδωνι Γεωργιάδη και Γιάνη Βαρουφάκη, καθώς δημοσίευμα παρουσιάζει συνομιλία τους για δήθεν επένδυση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ειδικότερα, το περιστατικό έκανε γνωστό ο ίδιος ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Παναγιώτης Στάθης, ο οποίος με σχετική ανάρτησή του στο Facebook ενημέρωσε τον κόσμο ότι κυκλοφορεί διαδικτυακό δημοσίευμα που τον παρουσιάζει σε συνομιλία με τους Άδωνι Γεωργιάδη και Γιάνη Βαρουφάκη για μια δήθεν επένδυση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη και έχει ήδη καταθέσει σχετική αναφορά στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να προστατευτεί το κοινό από πιθανή παραπληροφόρηση.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παναγιώτη Στάθη

«ΠΡΟΣΟΧΗ!! Πληροφορήθηκα οτι κυκλοφορεί διαδικτυακό δημοσίευμα που με παρουσιάζει σε συνομιλία με τους κκ Άδωνις Γεωργιάδης - Adonis Georgiadis και Yanis Varoufakis - Γιάνης Βαρουφάκης για μια δήθεν επένδυση μεσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Είναι απάτη και ήδη εχω προβεί σε σχετική καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.»