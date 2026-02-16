Θύμα διάρρηξης ξανά η Μαρίνα Σταυράκη - Το βίντεο ντοκουμέντο με τους δράστες

Τον τρόμο έζησε για ακόμη μία φορά η Μαρίνα Σταυράκη όταν τα ξημερώματα της Τσικνοπέμπτης, 12 Φεβρουαρίου, άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι της στην Άνω Γλυφάδα και με την απειλή μαχαιριού τη λήστεψαν. Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το πρωινό» εξασφάλισε και παρουσίασε αποκλειστικά ένα βίντεο από τη δράση των δύο ληστών που έφτασαν με μηχανή στις 04.40 και έφυγαν από τον χώρο στις 05.24 τα ξημερώματα.

Στο βίντεο - ντοκουμένο διακρίνονται οι φιγούρες δύο αντρών που παρκάρουν τη μηχανή σε έναν υπαίθριο χώρο και ανενόχλητοι, λες και γνώριζαν ακριβώς που πρέπει να πάνε, να μπαίνουν στο σπίτι.

Αδίστακτοι

Η φιλόλογος κοιμόταν και μόλις άκουσε τον συναγερμό να χτυπάει, πετάχτηκε έντρομη από το κρεβάτι της και αντίκρισε μπροστά της δύο άντρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Την πλησίασαν με άγριες διαθέσεις και της ζήτησαν να τους πει τον κωδικό του συναγερμού ώστε να τον απενεργοποίησουν για να μην σηκωθεί η γειτονιά στο πόδι, αφού ήταν πολύ νωρίς το πρωί και επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Εκείνη δεν αντιστάθηκε, καθώς φοβήθηκε για τη ζωή της. Οι δράστες πήραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, κυρίως τιμαλφή, και έφυγαν πάλι όπως ήρθαν με τη μηχανή σαν… κύριοι!

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η Σταυράκη, παρά το σοκ, κάλεσε αμέσως την αστυνομία και όταν ήρθαν οι αστυνομικοί της πήραν κατάθεση. Μέχρι στιγμής πάντως, οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες. Τον Ιούνιο του 2025 η φιλόλογος είχε πέσει ξανά θύμα ληστείας στο σπίτι της από ένα -υποτίθεται- συνεργείο επισκευών που της είχε κλέψει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Η ίδια θεωρεί πως ίσως και τώρα να είναι τα ίδια άτομα που την έβαλαν στο μάτι…