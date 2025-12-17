Θύμα διάρρηξης ο Σπύρος Βούγιας - Άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι του δημοτικού συμβούλου Θεσσαλονίκης

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο Σπύρος Βούγιας, με τους δράστες να αφαιρούν από το σπίτι του κοσμήματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Το πρωί της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι του πρώην βουλευτή και νυν προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και έφυγαν με λεία πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το typosthes, ο ίδιος το απόγευμα της ίδιας ημέρας έκανε καταγγελία για το περιστατικό.

Τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.