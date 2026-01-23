Θύμα κλοπής η Εύη Δρούτσα: Μεταμφιέστηκαν σε υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και της έκλεψαν 22.000 ευρώ

Τον τρόμο βίωσε η γνωστή στιχουργός Εύη Δρούτσα η οποία αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα απάτης μέσα στο ίδιος της το σπίτι από άγνωστους οι οποίοι προφασίστηκαν ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Η ίδια περιέγραψε λεπτομερώς την περιπέτεια στο σπίτι της στη Γλυφάδα καθώς όπως είπε επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν την κακοκαιρία που έπληξε ιδιαίτερα την περιοχή ώστε να εισβάλλουν μέσα στην οικεία της

Συγκεκριμένα, μίλησε για το τρομακτικό περιστατικό στον ΑΝΤ1 το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου όπου ανέφερε ότι οι δράστες επικοινώνησαν μαζί της προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα ότι απαιτούνταν άμεσες εργασίες στο ηλεκτρικό ρεύμα.

«Με παίρνει μία κυρία Αγρινοπούλου Αναστασία τομέας 4 εσωτερική βλαβών και μου λέει: “αυτή τη στιγμή εάν δεν καθίσουμε κάποιες ώρες να φτιάξουμε το ηλεκτρικό σας, θα είσαστε στα σκοτάδια τέσσερις μέρες”» είπε αρχικά η Εύη Δρούτσα.

Στη συνέχεια, η στιχουργός σχολίασε ότι της προκάλεσαν βλάβες στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού της και της ζήτησαν να συγκεντρώσει όσα κοσμήματα και χρήματα είχε και να τα τυλίξει σε ασημόχαρτο. «Δεν θα σου πω και πόσα χρήματα έχω» ήταν η απάντησή της στη γυναίκα.

«Τα χρήματα επάνω έχουν μια ασημένια γραμμή. Αυτή η γραμμή εμποδίζει τη ΔΕΗ», της είπαν, ζητώντας της παράλληλα να τα τοποθετήσει όλα μαζί σε ένα ασημόχαρτο κάτω από το χαλάκι της εξώπορτάς της. «Αφού αναβόσβησα τα φώτα, μου είπε ότι τελειώσαμε και πάω να ανοίξω την πόρτα. Της λέω, "δεν έχει τίποτα, έχουν εξαφανιστεί όλα". "Θα έρθουν" λέει, σε μια ώρα θα είναι εκεί. "Το φάντασμα λέω θα τα φέρει;"». Σε ερώτηση για το ποσό, η Εύη Δρούτσα απάντησε ότι είχε στο σπίτι «γύρω στις 22.000 ευρώ».