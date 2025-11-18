Θύμα κυκλώματος καζίνο: «Με απειλούσαν ότι θα βιάσουν τη γυναίκα μου» - Πώς του άρπαξαν 140.000 ευρώ

Ραγδαίες είναι οι αποκαλύψεις για τα κυκλώματα που δρουν «παρασιτικά» έξω από τα καζίνο, αρπάζοντας τεράστια ποσά από πολίτες υπό το πρόσχημα των «επενδύσεων».

Μετά τον Σπύρο Μαρτίκα, γνωστό επιχειρηματία και πρώην παίκτη του Survivor, ο οποίος φέρεται να έχασε περίπου 600.000 ευρώ από τη σπείρα των δήθεν επενδυτών, σοκαριστική είναι η μαρτυρία ενός άλλου θύματος διαφορετικού κυκλώματος στο ίδιο καζίνο, ο οποίος καταγγέλλει ότι όχι μόνο έχασε ένα πολύ μεγάλο ποσό αλλά έγινε και δέκτης ανατριχιαστικών απειλών.

«Έγινα θύμα ενός επαναλαμβανόμενου κυκλώματος στο καζίνο. Η ιστορία μου ξεκινά από το καλοκαίρι του 2019, όταν μου σύστησαν έναν άνθρωπο που κάνει επενδύσεις. Καμία σχέση με τοκογλυφίες», τόνισε το θύμα, διατηρώντας την ανωνυμία του, σε συνέντευξή του στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Ο άνθρωπος αυτός με προσέγγισε και με προσκάλεσε σε σουίτα στο καζίνο, εκεί προσπάθησε να μου δείξει τον πλούτο του. Μου άνοιγε χρηματοκιβώτιο και μέσα είχε διαμάντια, χρυσές πλάκες και ρολόγια αλλά και μετρητά», ανέφερε.

«Μου έλεγε ότι αυτό γίνεται επειδή κάποιοι επενδύουν, δίνουν τα αυτοκίνητά τους, τα ρολόγια τους, τα χρυσαφικά τους, για να πάνε να παίξουν στο καζίνο και είναι μια πολύ καλή επένδυση να αγοράσουμε αυτά τα πράγματα και να μοιραστούμε τη διαφορά που θα προέκυπτε», εξήγησε.

«Τους έδωσα 140.000 ευρώ. Δεν πήρα πίσω ούτε ένα ευρώ. Δεν πήγα στην αστυνομία γιατί δεχόμουν τρομερές απειλές», δήλωσε το θύμα του κυκλώματος.

«Μου έλεγαν ότι ξέρουν πού είναι τα παιδιά μου»

«Δεχόμουν απειλές για την οικογένειά μου. Υπάρχουν ηχητικά στα οποία μου λένε ότι ξέρουν πού μένω, ξέρουν πού είναι τα παιδιά μου. Υπάρχει ηχητικό που με απειλούν ότι θα βιάσουν τη γυναίκα μου μπροστά μου», είπε.

Όπως σημείωσε ο καταγγέλλων, τα πρόσωπα που τον εξαπάτησαν δεν είναι ίδια με αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες. «Δεν ξέρω αν το άτομο που μου συστήθηκε έχει σχέση με το κύκλωμα που βρίσκεται τώρα υπό έρευνα αλλά η μεθοδολογία είναι πάρα πολύ κοινή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν τα χρήματα που έδωσε στους φερόμενους απατεώνες ήταν προϊόν νόμιμης δραστηριότητας, σημείωσε: «Τα χρήματά μου είναι νόμιμα και αυτό αποδεικνύεται. Θα το αποδείξω γιατί θα προχωρήσω σε μήνυση».