Θύμα του παλαιοημερολογίτη ιερέα η Έρρικα Πρεζεράκου: Με πήρε τηλέφωνο κι έκλαιγε - Μου ζήτησε λεφτά

Θύμα του 46χρονου παλαιοημερολογίτη ιερέα έπεσε η Έρρικα Πρεζεράκου, αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής.

Όλα ξεκίνησαν πριν από πέντε χρόνια, είπε η ίδια μιλώντας στο Action24, όταν τον συναναστράφηκε σε Λειτουργία. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι επισκεπτόταν εκκλησίες και μοναστήρια για να προσευχηθεί για την ανιψιά της και ο 46χρονος την προσέγγισε μέσα από τα social media με σκοπό να κάνει κι αυτός μια προσευχή. Η κ. Πρεζεράκου είχε πάει στην εκκλησία δύο φορές, αλλά έκτοτε δεν είχε μιλήσει ξανά με τον ιερέα.

«Κάποια στιγμή πριν από δύο μήνες ξεκίνησε και μου λέει «χρειάζομαι χρήματα» και επειδή είναι ανθρώπινο, καμιά φορά οι άνθρωποι βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση, του έβαλα κάποια χρήματα. Ήταν μικρό το ποσό. Την Πέμπτη που πέρασε μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει «η μητέρα μου είναι εδώ στην εκκλησία, έχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα και χρειάζομαι χρήματα». Εγώ ανησύχησα και πήρα τηλέφωνο για να δω αν χρειάζεται κάτι, αν χρειάζεται να την πάμε στο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος έκλαιγε στο τηλέφωνο. Μου έλεγε «σε παρακαλώ, χρειάζομαι χρήματα, βοήθησέ με»», περιέγραψε. Και πρόσθεσε: «Μετά από δύο μέρες έγινε αυτό με την σύλληψή του και σάστισα. Γιατί όταν έχει δει έναν άνθρωπο μέσα στην εκκλησία να κάνει μια προσευχή το μυαλό σου δεν μπορεί να πάει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πουλάει ναρκωτικά».