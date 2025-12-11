Τι ακριβώς είναι η «σούπερ γρίπη» και ο ιός H3N2 - Ποια μέτρα προστασίας πρέπει να πάρουμε

Η «σούπερ γρίπη» του φετινού χειμώνα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί παρά τον χαρακτηρισμό «σούπερ». Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ληφθούν μέτρα όπως αυτά κατά της COVID-19, κάτι που τόνισε ο Καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, στο Action24.

Τι ξέρουμε όμως για τον ιό που προκαλεί τη «σούπερ γρίπη» και γιατί ονομάστηκε έτσι; Η νέα αυτή γρίπη προκαλείται από τον ιό H3N2, μια παραλλαγή του ιού της γρίπης Α (influenza A), ενός από τους ιούς που προκαλούν την εποχική γρίπη. Οι ιοί της γρίπης Α ταξινομούνται με βάση δύο πρωτεΐνες στην επιφάνειά τους: την αιμοσυγκολλητίνη (H) και την νευραμινιδάση (N). Η ονομασία H3N2 υποδεικνύει τον τρίτο τύπο αιμοσυγκολλητίνης και τον δεύτερο τύπο νευραμινιδάσης, στοιχεία που καθορίζουν πώς ο ιός προσδένεται και εισέρχεται στα ανθρώπινα κύτταρα.

Ο H3N2 δεν είναι ένας νέος ιός, αλλά ένας επικρατής τύπος της εποχικής γρίπης Α που κυκλοφορεί εδώ και δεκαετίες. Αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι η εμφάνιση νέων υποτύπων και παραλλαγών οι οποίες προκύπτουν μέσω γενετικών μεταλλάξεων, οδηγώντας σε κύματα έξαρσης της νόσου.

Πώς προκαλεί νόσο – Μετάδοση

Ο ιός H3N2 μεταδίδεται κυρίως μέσω σταγονιδίων όταν ένα μολυσμένο άτομο βήχει, φτερνίζεται ή μιλάει. Οι ιοί μπορούν επίσης να μεταφερθούν μέσω επαφής με επιφάνειες που έχουν μολυνθεί και στη συνέχεια αν αγγίξει κάποιος το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του. Η γρίπη H3N2 είναι πολύ μεταδοτική, με υψηλό ρυθμό εξάπλωσης σε κλειστούς χώρους, σχολεία, χώρους εργασίας και νοσοκομεία. Καθώς η μεταδοτικότητα αυξάνεται με το χρόνο, αυξάνονται και τα περιστατικά νόσησης και η πίεση στα συστήματα υγείας.

Συμπτώματα της μόλυνσης

Τα συμπτώματα που προκαλεί ο ιός H3N2 είναι παρόμοια με αυτά της κοινής γρίπης, αλλά μπορεί να είναι πιο έντονα ή να εξελιχθούν γρήγορα: πυρετός, ρίγη, βήχας και καταρροή, πόνοι στο σώμα και έντονη κόπωση, πονοκέφαλος, πονόλαιμος, ναυτία, έμετοι ή διάρροια σε ορισμένες περιπτώσεις. Συνήθως εμφανίζονται αιφνίδια και μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, με κάποιες επιπλοκές να απαιτούν ιατρική φροντίδα.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Ο ιός H3N2 μπορεί να είναι σοβαρός, ιδιαίτερα για ορισμένες ευπαθείς ομάδες: μικρά παιδιά, ειδικά κάτω των 5 ετών, ηλικιωμένους άνω των 65, έγκυες γυναίκες, άτομα με χρόνια νοσήματα, όπως καρδιακά, αναπνευστικά ή ανοσοκαταστολή. Αυτοί οι πληθυσμοί διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών, όπως πνευμονία ή νοσηλεία.

Η τρέχουσα έξαρση και η «σούπερ γρίπη»

Τον φετινό χειμώνα έχει παρατηρηθεί σε πολλές χώρες ένα ισχυρό κύμα H3N2, που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά νοσηλείας και αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Η παραλλαγή αυτή, γνωστή ως υποκλάδος Κ, έχει υποστεί αρκετές μεταλλάξεις, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων εμβολίων. Λόγω της αλλαγής της γενετικής σύνθεσης, αρκετοί ειδικοί χαρακτηρίζουν αυτή την έξαρση ως «σούπερ γρίπη» — όχι επειδή είναι 100% διαφορετική από τη γρίπη, αλλά επειδή ενδέχεται να παρακάμπτει σε κάποιο βαθμό την υπάρχουσα ανοσία και να προκαλεί πιο έντονη εξάπλωση.

Πρόληψη και εμβολιασμός

Ο πιο σημαντικός τρόπος για να προστατευτεί κάποιος από τον ιό H3N2 είναι ο ετήσιος εμβολιασμός κατά της γρίπης. Ακόμη κι όταν τα εμβόλια δεν είναι σχεδιασμένα ειδικά για αυτόν τον ιό, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης, νοσηλείας και θανάτου.

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν:

Καλή υγιεινή χεριών

Χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό

Αποφυγή στενής επαφής με άτομα που είναι άρρωστα

Κάλυψη του στόματος και της μύτης όταν βήχει ή φτερνίζεται

Αυτά τα μέτρα μειώνουν τη μετάδοση του ιού και άλλων αναπνευστικών παθογόνων.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική: ξεκούραση, επαρκής ενυδάτωση και φάρμακα για τον πυρετό και τον πόνο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά σε άτομα υψηλού κινδύνου ή με σοβαρά συμπτώματα, οι γιατροί μπορεί να συνταγογραφήσουν αντιιικά φάρμακα (όπως οσελταμιβίρη).

Ο ιός H3N2 είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τύπους της εποχικής γρίπης Α και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες. Το σημαντικό ωστόσο είναι ότι είναι δυνατή η μείωση της εξάπλωσής του και των επιπτώσεών του, με την εφαρμογή απλών μέτρων δημόσιας υγείας και ατομικής προστασίας.