Τι αλλαζει απο σήμερα στο κέντρο της Αθήνας - Σε ποιο σημείο της Λ. Αμαλίας επιτρέπεται η αναστροφή

Μια σημαντική κυκλοφοριακή παρέμβαση υλοποίησε σήμερα ο Δήμος Αθηναίων, αποκαθιστώντας τη δυνατότητα αναστροφής στο φανάρι της Λεωφόρου Αμαλίας, στο ύψος της Πύλης του Αδριανού.



Η κίνηση αυτή, που αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων της Πλάκας, την τοπική κοινωνία, έρχεται να διορθώσει ένα πρόβλημα που είχε αποκόψει ουσιαστικά την πρόσβαση προς τον ιστορικό πυρήνα της πόλης για όσους κινούνταν από το Σύνταγμα προς τη Συγγρού.

Με τη νέα διαγράμμιση και τη ρύθμιση του φωτεινού σηματοδότη, οι οδηγοί μπορούν πλέον να πραγματοποιούν νόμιμα και με ασφάλεια αναστροφή, διευκολύνοντας την είσοδο προς τα στενά της Πλάκας και τις γύρω περιοχές.

Τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων



Μέχρι χθες, οι κάτοικοι της Πλάκας, οι προμηθευτές των καταστημάτων αλλά και οι επισκέπτες, αναγκάζονταν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις και να επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη κορεσμένο κέντρο της Αθήνας (μέσω των οδών της Διονυσίου Αρεοπαγίτου ή των γύρω στενών) προκειμένου να προσεγγίσουν τις ιδιοκτησίες τους.

Η νέα εικόνα της Λ.Αμαλίας



Όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό, Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και τα συνεργεία του Δήμου ολοκλήρωσαν τις εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης στο συγκεκριμένο τμήμα, τοποθετώντας το χαρακτηριστικό βέλος αναστροφής στο οδόστρωμα. Η παρέμβαση συνοδεύεται από τις απαραίτητες ρυθμίσεις στη φωτεινή σηματοδότηση, ώστε η κίνηση να διεξάγεται χωρίς να παρακωλύεται η ροή των οχημάτων προς τη Λεωφόρο Συγγρού και την Καλλιρρόης.

Άλλη μία προεκλογική δέσμευση και ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Πλακας γίνεται πράξη! ✅



Η αναστροφή στη Λ. Αμαλίας προχωρά και αποτελεί μια πολύ σημαντική κυκλοφοριακή ρύθμιση για την πόλη.



Πλέον, οι κάτοικοι που βρίσκονται στην Πλάκα θα μπορούν να φτάνουν στο σπίτι τους… pic.twitter.com/U5QTBrpw8L — Haris Doukas (@h_doukas) September 5, 2025

Στόχος η βιώσιμη κινητικότητα



Η επιστροφή της αναστροφής εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μικρο-παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας στο κέντρο, χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του Μεγάλου Περιπάτου. Με την κίνηση αυτή, μειώνονται οι περιττές διαδρομές, περιορίζονται οι εκπομπές ρύπων από τα εγκλωβισμένα οχήματα και αποκαθίσταται η λειτουργικότητα μιας από τις πιο τουριστικές και ιστορικές γειτονιές της πρωτεύουσας.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στην ομαλή προσαρμογή των οδηγών στα νέα δεδομένα, με την Τροχαία να επιτηρεί το σημείο τις πρώτες ώρες εφαρμογής του μέτρου.