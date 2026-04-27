Τι αλλάζει για τις διαθήκες και τη δημοσίευσή τους - Πότε θα γίνεται έλεγχος από γραφολόγους

Σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τη δημοσίευση διαθηκών και τον έλεγχο εγκυρότητάς τους, αναμένεται να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται το επόμενο διάστημα, μετά από συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Η δημοσίευση διαθηκών περνά στην ψηφιακή εποχή, με στόχο την ταχύτερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ήδη στις 9 Απριλίου δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν και εκείνοι το δικαίωμα πρόσβασης στην πλατφόρμα δημοσίευσης διαθηκών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου (ΣΣΕΑΠΑΔ), μέσω της οποίας κατόπιν αιτήσεώς τους μπορούν να λάβουν σε μορφή PDF σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τη δημοσίευση κάθε είδους διαθηκών που τους αφορούν.

Πότε χρειάζεται γραφολόγος

Ωστόσο, σειρά αλλαγών πραγματοποιείται και σε άλλους τομείς.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Ελένη Κοντογεώργου, τόνισε αρχικά ότι «Οι ιδιόχειρες διαθήκες διατηρούνται». «Πρέπει να είναι γραμμένες με το χέρι του διαθέτη, να έχουν σαφή ημερομηνία και υπογραφή. Και, εάν είναι δυνατόν, να δίνονται σε κάποιο έμπιστο πρόσωπο του διαθέτη ή σε κάποιο συμβολαιογράφο για να μην καταστραφούν ή να μην χαθούν», εξήγησε.

«Οι διαθήκες αυτές δεν χρειάζονται γραφολογική εξέταση, εφόσον τα τιμώμενα πρόσωπα είναι συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή παιδιά και σύζυγος. Αν ο τιμώμενος είναι πέραν αυτών των προσώπων, θα πρέπει να ακολουθηθεί γραφολογική εξέταση από πραγματογνώμονα, η οποία να πιστοποιεί ότι η διαθήκη είναι γραμμένη με το χέρι του διαθέτη», σημείωσε η κ. Κοντογεώργου.

«Εκείνο που αλλάζει τώρα, είναι ότι αν η ιδιόγραφη διαθήκη δεν δημοσιευθεί εντός διετίας από τον θάνατο του διαθέτη, τότε ανεξαρτήτως αν είναι συγγενείς πρώτου βαθμού οι τιμώμενοι, θα χρειάζεται και σε αυτήν την περίπτωση γραφολογική εξέταση», ανέφερε η κ. Κοντογεώργου.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη δημοσίευση

Σημείωσε δε ότι «από την 1η Νοεμβρίου του 2025, αρμόδιος για τη δημοσίευση διαθήκης είναι ο συμβολαιογράφος και όχι τα δικαστήρια».

«Ο νόμος λέει ότι η δημοσίευση της διαθήκης πρέπει να γίνει αμελητί και χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά τον θάνατο του διαθέτη. Μόλις δηλαδή αυτός που έχει στην κατοχή του τη διαθήκη, πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη, πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία δημοσίευσης με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Το πότε θα γίνει το συμβόλαιο της αποδοχής κληρονομιάς είναι διαφορετικό ζήτημα, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει άμεσα. Μπορεί να γίνει και αργότερα», υπογράμμισε η πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών.

«Εντός έξι μηνών από τον θάνατο, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί η δήλωση φόρου κληρονομιάς», διευκρίνισε.