Τι αλλάζει στο σώμα σου αν τρως ελληνικό γιαούρτι καθημερινά, σύμφωνα με ειδικούς

Για πολλούς το ελληνικό γιαούρτι αποτελεί σταθερό κομμάτι της καθημερινής διατροφής, καθώς ενσωματώνεται εύκολα τόσο σε γλυκές όσο και σε αλμυρές παρασκευές. Τι επίδραση έχει, όμως, αυτή η καθημερινή συνήθεια στον οργανισμό; Υπάρχουν πραγματικά οφέλη όταν καταναλώνεται σε καθημερινή βάση και παίζει ρόλο ο τύπος του γιαουρτιού που επιλέγουμε; Τρεις διαιτολόγοι εξηγούν τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα και τι πρέπει να γνωρίζουμε.

Δες ποια είναι τα πραγματικά οφέλη του ελληνικού γιαουρτιού και αν αξίζει να το βάλεις μόνιμα στο καθημερινό σου μενού.