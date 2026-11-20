Ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα και μάλιστα πλέον μένουν μόνο τα τυπικά, για να κάνει δικό του τον Τζάστιν Άντερσον από τη Ντουμπάι. Για τον Δικέφαλο μετά και τον τραυματισμό του Τσέντι Όσμαν, η ανάγκη για ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση έγινε μονόδρομος.

Ο Άντερσον είναι παίκτης που έχει επί σειρά ετών παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, ενώ μετράει πάνω από 200 παιχνίδια στο ΝΒΑ. Πρόκειται για παίκτη με μεγάλη εμπειρία που μπορεί να βρεθεί στο ρόστερ της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη και να κάνει τη διαφορά.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρουν στη Σερβία, η ομάδα από τα Αραβικά Εμιράτα θα πληρώσει ένα ποσό σαν αποζημείωση για να τον αποδεσμεύσει, έτσι ώστε να μην επιβαρύνει και τον ίδιο αλλά και να τον αφήσει ελεύθερο έτσι ώστε η ομάδα της Θεσσαλονίκης να τον κάνει και τυπικά δικό της, αφού παρακολουθεί την πορεία του με την ομάδα ήδη για κάποιο διάστημα.

Η αναφορά της Mozzart Sport

«Για τον λόγο αυτό, ο χωρισμός των δύο πλευρών (Dubai BC και Άντερσον) θεωρείται η μόνη λογική λύση. Όπως έχει αναφερθεί, η Dubai θα καταβάλει ένα συγκεκριμένο ποσό ως αποζημίωση στον Άντερσον, ώστε εκείνος στη συνέχεια να μπορέσει να υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για τον επόμενο ενάμιση χρόνο».