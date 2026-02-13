Τι αναμένεται να ανακοινώσει ο Τραμπ στο «Συμβούλιο Ειρήνης» της 19ης Φεβρουαρίου

Σημαντικές πρωτοβουλίες για τη μεταπολεμική διαχείριση της Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να παρουσιάσει στις 19 Φεβρουαρίου ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της συνεδρίασης που έχει χαρακτηριστεί ως «Συμβούλιο Ειρήνης».

Η συνάντηση, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια διεθνή πλατφόρμα συντονισμού για την επόμενη ημέρα στην περιοχή, με τη συμμετοχή κρατών και διπλωματικών αποστολών. Κεντρικός άξονας των ανακοινώσεων αναμένεται να είναι ένα πολυετές σχέδιο χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση βασικών υποδομών, από δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης έως νοσοκομεία και σχολεία, με τη στήριξη διεθνών εταίρων.

Παράλληλα, εξετάζεται η συγκρότηση πολυεθνικής δύναμης σταθεροποίησης, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει με έγκριση ή συντονισμό του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επιτήρηση της ασφάλειας και την εφαρμογή πιθανής συμφωνίας εκεχειρίας.

Ασφάλεια, διοίκηση και ανθρωπιστική βοήθεια

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες για τον αφοπλισμό ένοπλων οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και η Χαμάς, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής συμφωνίας που θα συνδυάζει μέτρα ασφάλειας με διοικητική ανασυγκρότηση.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η δημιουργία μεταβατικών τοπικών αρχών, οι οποίες θα αναλάβουν τη διαχείριση της καθημερινότητας έως ότου διαμορφωθεί ένα πιο σταθερό πολιτικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στην αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών για τον άμαχο πληθυσμό.

Διπλωματικοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι η επιτυχία ή μη της πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί από τη διεθνή αποδοχή, τη συμμετοχή των περιφερειακών δυνάμεων και την ικανότητα εφαρμογής των συμφωνηθέντων επί του πεδίου.