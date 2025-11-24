Τι απαντά η Ρωσία για τις αλλαγές στο σχέδιο Τραμπ - Οι διαρροές και η ρήτρα για το ΝΑΤΟ

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα Δευτέρα (24/11) ότι παρακολουθεί στενά τις πληροφορίες που διακινούνται σχετικά με τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας στη Γενεύη για το νέο ειρηνευτικό σχέδιο, όμως δεν θα προβεί σε σχολιασμό πριν λάβει επίσημη ενημέρωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, ότι έχουν συντάξει «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο», μετά από έντονες επικρίσεις που είχε δεχθεί η αρχική πρόταση των 28 σημείων της κυβέρνησης Τραμπ, την οποία σύμμαχοι του Κιέβου χαρακτήριζαν υπερβολικά ευνοϊκή προς τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι η ρωσική πλευρά ενημερώνεται μόνο μέσω δημοσιευμάτων: «Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές του Τύπου από τη Γενεύη, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει κανένα επίσημο έγγραφο», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η Μόσχα έχει πληροφορηθεί ότι έγιναν τροποποιήσεις στο προηγούμενο κείμενο, αλλά θα περιμένει να ενημερωθεί θεσμικά: «Ο διάλογος φαίνεται να συνεχίζεται. Εμείς θα βασιστούμε αποκλειστικά σε επίσημες πηγές».

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αλλαγές στη ρήτρα περί ενδεχόμενης ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι το Κρεμλίνο δεν θα σχολιάσει λεπτομέρειες που προέρχονται από μη επίσημες διαρροές.

Τέλος, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με Αμερικανούς διαπραγματευτές εντός της εβδομάδας.