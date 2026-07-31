Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ στις αναφορές που συνδέουν τις φωτιές με το ηλεκτρικό δίκτυο

Με ανακοίνωσή του, ο ΔΕΔΔΗΕ απαντά στις αναφορές που αποδίδουν την εκδήλωση φωτιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, τονίζοντας ότι τέτοιοι ισχυρισμοί διατυπώνονται χωρίς αποδεικτικά στοιχεία και δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις.

Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, την ώρα που τα συνεργεία του επιχειρούν σε όλα τα πύρινα μέτωπα της χώρας, συμβάλλοντας τόσο στη διευκόλυνση του έργου της Πυροσβεστικής όσο και στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές, επανέρχονται δημόσιες τοποθετήσεις που επιχειρούν να συνδέσουν τις πυρκαγιές με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει ότι η στοχοποίηση του οργανισμού κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά δεν συμβάλλει στην ανάδειξη της αλήθειας ούτε στην προστασία των πολιτών. Αντίθετα, όπως αναφέρει, καλλιεργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες ή να αποκρύπτει τοπικές ευθύνες.

Παράλληλα, επικαλείται στοιχεία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), σύμφωνα με τα οποία το 2025 μόλις το 1% των περιστατικών πυρκαγιάς αποδόθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ποσοστό που –όπως σημειώνει– είναι χαμηλότερο από αντίστοιχα διεθνή δεδομένα, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου φτάνει το 3%.

Να σημειωθεί ότι για τη μεγάλη φωτιά που έκαψε το νότιο Ρέθυμνο συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

«Την ώρα που τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, δίνοντας υπεράνθρωπο αγώνα για να διευκολύνουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην κατάσβεση και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, επαναλαμβάνονται αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μία πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Αντιθέτως, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, και, σε αρκετές περιπτώσεις, φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιοτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) για το 2025 το ποσοστό των περιστατικών που πραγματικά αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αγγίζει μόλις το 1% (ενώ για παράδειγμα στις ΗΠΑ φτάνει το 3%).

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από τις πυρκαγιές, ζητώντας από όλους υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και σεβασμό στα πραγματικά δεδομένα.»