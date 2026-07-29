Τι απαντά το ψητοπωλείο στο Περιστέρι για τα 9 κρούσματα σαλμονέλας - «Να μην υιοθετούνται εικασίες»

Η υπόθεση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που καταγράφηκαν μετά την κατανάλωση κοτόπουλου στο Περιστέρι βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, με την επιχείρηση που φέρεται να συνδέεται με τα περιστατικά να δίνει τη δική της απάντηση.

Συνολικά εννέα άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εμφανίζοντας συμπτώματα γαστρεντερίτιδας που αποδίδονται σε σαλμονέλα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και δύο παιδιά ηλικίας 11 ετών. Οι ασθενείς κατήγγειλαν ότι είχαν καταναλώσει κοτόπουλο από το συγκεκριμένο ψητοπωλείο στο Περιστέρι και στη συνέχεια παρουσίασαν εμετούς, διάρροιες και πυρετό.

Αφού έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, όλοι επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Η διοίκηση του ψητοπωλείου προχώρησε την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 σε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση και τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.

Όπως υποστηρίζει, από την πρώτη αξιολόγηση των εξετάσεων «δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας του βακτηρίου» της σαλμονέλας στα κοτόπουλα της επιχείρησης. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένονται τα επίσημα πορίσματα.

Η επιχείρηση αναφέρει επίσης ότι ο ιδιοκτήτης συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας διερεύνησης και ιχνηλάτησης της υπόθεσης.

«Να μην υιοθετούνται εικασίες»

Στην ανακοίνωσή της, η επιχείρηση ζητά να μην υιοθετούνται συμπεράσματα πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, επισημαίνοντας ότι «είναι σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι του ψητοπωλείου τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Η επιχείρηση αναμένεται να ενημερώσει εκ νέου το κοινό μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και την έκδοση των επίσημων αποτελεσμάτων.