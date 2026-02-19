Τι αποκαλύπτει η ψυχολογία για όσους δεν έχουν φίλους

Η απουσία στενών κοινωνικών σχέσεων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι υπάρχει πρόβλημα. Ούτε έχει το ίδιο βάρος για όλους. Όπως επισημαίνουν ειδικοί ψυχικής υγείας, το να μην διαθέτει κάποιος φιλικό κύκλο δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με κοινωνική ανεπάρκεια ή συναισθηματικό κενό.

Δες πότε η μοναχικότητα είναι επιλογή, πότε ένδειξη δυσκολίας και τι λένε οι ειδικοί για την ισορροπία στις ανθρώπινες σχέσεις.