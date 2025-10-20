Τι Χρειάζεται για Leasing Αυτοκινήτου; Μάθε τα πάντα

Είτε είσαι ιδιώτης, είτε επαγγελματίας, αν έχεις αποφασίσει ότι το leasing είναι η λύση που σου ταιριάζει τότε σίγουρα θα έχεις κάποιες απορίες για τη διαδικασία. Αν λοιπόν και εσύ αναρωτιέσαι: «Ωραία όλα αυτά, αλλά τι χαρτιά χρειάζονται;», σε αυτό το άρθρο θα βρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι με απλά λόγια.

Σε αυτόν τον οδηγό, βλέπουμε τι δικαιολογητικά θα σου ζητηθούν, γιατί χρειάζονται και πώς να τα ετοιμάσεις χωρίς να μπλέξεις σε γραφειοκρατικά… πήγαινε-έλα.

Πρώτα απ' όλα: Τι είναι το leasing;

Το leasing είναι ένας ευέλικτος και άνετος τρόπος να έχεις αυτοκίνητο, κάτι σαν «συνδρομή» για το όχημά σου. Κάθε μήνα καταβάλλεις ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, και έχεις αυτοκίνητο από ένα μήνα έως και 4-5 χρόνια. Στο τέλος είτε το επιστρέφεις, είτε αλλάζεις μοντέλο, είτε αγοράζεις το μοντέλο σε προνομιακή τιμή μεταχειρισμένου.

Στο λειτουργικό leasing, δεν χρειάζεται να δεσμευτείς με την αγορά, δεν σε νοιάζει η μεταπώληση, ούτε η υποτίμηση της αξίας του. Ενώ μπορείς να ξεκινήσεις εύκολα leasing χωρίς προκαταβολή, αν διαλέξεις μια πιο ευέλικτη εταιρεία.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται ένας ιδιώτης για leasing;

Στην περίπτωση που θες να μισθώσεις αυτοκίνητο ως ιδιώτης τα δικαιολογητικά είναι πολύ απλά, ειδικά όταν μιλάμε για leasing χωρίς εμπλοκή τραπεζών. Τι θα σου ζητηθεί:

Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

ΑΦΜ και ένας λογαριασμός ΔΕΗ ή κοινής ωφέλειας, για να επιβεβαιωθεί η διεύθυνσή σου

Ε1 (φορολογική δήλωση) τελευταίου έτους

Μισθοδοσία 2-3 μηνών ή αποδείξεις εσόδων, αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (για τις πληρωμές σου)

Με τα παραπάνω έγγραφα, δείχνεις στην εταιρεία ότι έχεις εισόδημα επαρκές για να καλύψεις το μηνιαίο μίσθωμα. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η διαφάνεια και από τις 2 μεριές ότι θα υπάρξει συνέπεια.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται μια επιχείρηση για leasing;

Όσον αφορά τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν leasing, είναι λογικό ότι θα χρειαστούν περισσότερα δικαιολογητικά. Και σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει εμπλοκή τραπεζών, δεν υπάρχει και βουνό γραφειοκρατίας. Συγκεκριμένα θα χρειαστείς τα παρακάτω δικαιολογητικά για leasing:

Δικαιολογητικά leasing αυτοκινήτου - Ατομικές επιχειρήσεις

Το εκκαθαριστικό Ε3 φορολογικής δήλωσης τελευταίου έτους

Οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του τρέχοντος έτους

Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ του προηγούμενου έτους

Την ταυτότητα του εκπροσώπου της επιχείρησης

Το τελευταίο εκκαθαριστικό Ε1 του φορέα της επιχείρησης

Ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ (για επιβεβαίωση της διεύθυνσης)

Η ταυτότητα του οδηγού που θα χειρίζεται το όχημα

Το δίπλωμά του

Δικαιολογητικά leasing αυτοκινήτου - Ο.Ε. και Ε.Ε (επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας)

Τα τελευταία έντυπα Ε3​​​​​​​

Έντυπο Ν τελευταίου έτους.

Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α του τελευταίου έτους

Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α του τρέχοντος έτους

Η ταυτότητα του διαχειριστή

Το τελευταίο εκκαθαριστικό του διαχειριστή

Η ταυτότητα και το δίπλωμα του οδηγού

Ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ (που να επιβεβαιώνει τη διεύθυνση)

Δικαιολογητικά leasing αυτοκινήτου - Ε.Π.Ε. (επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας)

Ο τελευταίος ισολογισμός (νομίμως επικυρωμένος)

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους

Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α του τρέχοντος έτους

Το τελευταίο εκκαθαριστικό των νομίμων εκπροσώπων

Μια φωτοτυπία της ταυτότητας τους

Η ταυτότητα και το δίπλωμα του οδηγού

Ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ (ώστε να επιβεβαιώνεται η διεύθυνση)



Δικαιολογητικά leasing αυτοκινήτου - Ι.Κ.Ε. (επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας)

Ο ισολογισμός του τελευταίου έτους (δημοσιευμένος ή νομίμως επικυρωμένος)

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους

Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α του τρέχοντος έτους

Το τελευταίο εκκαθαριστικό των νομίμων εκπροσώπων

Μια φωτοτυπία της ταυτότητας τους

Η ταυτότητα και το δίπλωμα του οδηγού

Ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ (για επιβεβαίωση διεύθυνσης)

Δικαιολογητικά leasing αυτοκινήτου - Α.Ε. (επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας)

Ο ισολογισμός του τελευταίου έτους (δημοσιευμένος)

Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α του τρέχοντος έτους

Μια φωτοτυπία της ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων

Η ταυτότητα και το δίπλωμα του οδηγού

Ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ (για επιβεβαίωση διεύθυνσης)

Ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης που έχεις, μπορείς με λίγα έγγραφα, να ξεκινήσεις τη μίσθωση και όλα να κυλήσουν απόλυτα ομαλά.

Τι συμβαίνει αν λείπει κάποιο έγγραφο;

Όταν κάποιο από τα βασικά έγγραφα απουσιάζει (όπως η φορολογική δήλωση, η ταυτότητα ή η βεβαίωση διεύθυνσης), η εταιρεία leasing δεν μπορεί να ολοκληρώσει τον έλεγχο αξιολόγησης. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματη απόρριψη, αλλά σίγουρα οδηγεί σε καθυστερήσεις.

Σε περιπτώσεις όπου λείπουν σημαντικά οικονομικά στοιχεία (π.χ. αν δεν έχεις ακόμα καταθέσει Ε1 για το προηγούμενο έτος ή δεν έχεις αποδείξεις εσόδων), η εταιρεία μπορεί να σου ζητήσει επιπλέον τεκμήρια εισοδήματος ή να προτείνει εναλλακτικά μοντέλα/προγράμματα leasing.

Ποια έγγραφα μπορούν να αντικατασταθούν;

Αν για κάποιον λόγο δεν έχεις π.χ. λογαριασμό ΔΕΗ στο όνομά σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό κοινής ωφέλειας (τηλέφωνο, νερό, φυσικό αέριο) ή ακόμα και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το gov.gr.

Αν δεν είσαι μισθωτός και δεν έχεις εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, αλλά έχεις ενοικιαστήριο που δηλώνεται στο taxisnet ή αποδείξεις εσόδων από άλλη πηγή (π.χ. AirBnb, freelance εργασίες, τιμολόγια), μπορεί να γίνουν αποδεκτά – ειδικά από εταιρείες όπως το instacar που είναι πιο ευέλικτες στον έλεγχο.

Τι γίνεται αν δεν μπορείς να προσκομίσεις όλα τα έγγραφα;

Σε πιο «παραδοσιακές» εταιρείες leasing (ιδίως αν συνεργάζονται με τράπεζες), ενδέχεται η αίτηση να απορριφθεί ή να «παγώσει» μέχρι να καλυφθούν όλα τα δικαιολογητικά. Αυτό σημαίνει καθυστέρηση στην παραλαβή του αυτοκινήτου σου και απώλεια προσφορών λόγω χρόνου.

Αν όμως επιλέξεις μια εταιρεία με πιο ευέλικτη προσέγγιση, όπως το instacar, η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί πιο γρήγορα. Εκεί, ακόμα και αν κάτι λείπει, θα σε καθοδηγήσουν άμεσα με email ή τηλέφωνο για το πώς να αντικαταστήσεις το έγγραφο, πού να το βρεις, ή ποια εναλλακτική μπορεί να γίνει αποδεκτή.

