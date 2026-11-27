«Τι έχουμε να χάσουμε;» είναι το ερώτημα που μεταφέρουν Ευρωπαίοι ηγέτες στο Politico για την αλλαγή κλίματος που παρατηρείται στις Βρυξέλλες απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Γηραιάς Ηπείρου εμφανίζονται πλέον απρόθυμοι να υποχωρήσουν στις πιέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ και προωθούν τη φορολόγηση των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, το «ψαλίδι» στις αμερικανικές αμυντικές προμήθειες και το νέο δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ για την Ουκρανία.

Παρά τις εσωτερικές διαφωνίες που καταγράφηκαν στις Βρυξέλλες, η Ευρώπη εμφανίζεται έτοιμη να αναλάβει το ρίσκο μίας νέας αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Politico.

Κατά τη διάρκεια των έντονων διαπραγματεύσεων για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Εμανουέλ Μακρόν, επέμειναν στην προώθηση μέτρων που προκαλούν την αντίδραση της Ουάσινγκτον.

«Η Γαλλία υπερασπίζεται την ιδέα του ψηφιακού φόρου από το 2018», δήλωσε ο Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη νομιμοποιείται να επιβάλει έναν τέτοιο φόρο, καθώς οι ΗΠΑ δεν τηρούν τις διεθνείς φορολογικές συμφωνίες, στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θέτουν τις Βρυξέλλες σε τροχιά σύγκρουσης με την Ουάσινγκτον, η οποία έχει επανειλημμένα καταγγείλει ευρωπαϊκές πολιτικές που θεωρεί ότι θίγουν τα αμερικανικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με διπλωμάτες, αναλυτές και Ευρωπαίους νομοθέτες που μίλησαν στο Politico, αρκετά κράτη – μέλη εμφανίζονται πλέον λιγότερο επιφυλακτικά απέναντι στο ενδεχόμενο σύγκρουσης με τις ΗΠΑ σε τρία μέτωπα, έπειτα από χρόνια εμπορικών διαφορών, διαφωνιών για την Ουκρανία και την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026.

Φόρος 3% σε Google, Meta και Amazon

Το πρώτο μέτωπο αφορά την επιβολή ενός πανευρωπαϊκού φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες, μια πρόταση που επανέφερε στο τραπέζι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η πρόταση προβλέπει φορολόγηση με συντελεστή 3% των καθαρών εσόδων από διαδικτυακές διαφημίσεις, υπηρεσίες ψηφιακής διαμεσολάβησης και εμπορική αξιοποίηση των δεδομένων των χρηστών.

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις με παγκόσμιο ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατ. ευρώ και έσοδα από ψηφιακές δραστηριότητες στην ΕΕ άνω των 50 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των εταιρειών που θα μπορούσαν να επηρεαστούν είναι η Google, η Meta και η Amazon.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κόστα, ο φόρος θα μπορούσε να αποφέρει 5,2 δισ. ευρώ ετησίως στα ευρωπαϊκά ταμεία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπενθύμισε ότι η Γαλλία υποστηρίζει την επιβολή ενός τέτοιου φόρου από το 2018, επικαλούμενος τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στις διεθνείς φορολογικές συμφωνίες που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε στο Politico την αντίθεσή του στην επιβολή πανευρωπαϊκού φόρου, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, προεξόφλησε ότι η πρωτοβουλία θα προκαλέσει προβλήματα στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Αντιδράσεις υπάρχουν, πάντως, και στο εσωτερικό της ΕΕ. Η Ιρλανδία αντιτίθεται στον φόρο, το Λουξεμβούργο διατηρεί επιφυλάξεις, ενώ η Σουηδία διαφωνεί με τη δημιουργία νέων ιδίων πόρων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Δισεκατομμύρια ευρώ για ευρωπαϊκά όπλα

Το δεύτερο μέτωπο αφορά ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά διακυβεύματα του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού: την πρόσβαση των αμερικανικών αμυντικών βιομηχανιών στα κονδύλια του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπει την εφαρμογή της αρχής της «ευρωπαϊκής προτίμησης» στους τομείς της άμυνας και του διαστήματος, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα αμερικανικών επιχειρήσεων να διεκδικούν συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η Ουάσινγκτον είχε ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για ανάλογους περιορισμούς τον Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μία από τις χώρες που έχουν εκφράσει δημοσίως επιφυλάξεις είναι η Ρουμανία. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Στέφαν Ράντου Οπρέα, επισήμανε την ανάγκη διατήρησης της πρόσβασης της Ευρώπης στην αμερικανική τεχνολογία.

Τα 45 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας αποτελεί το τρίτο και πολιτικά πιο ευαίσθητο μέτωπο. Η τηλεφωνική παρέμβαση του Τραμπ στη συνάντηση του Βερολίνου στις 19 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε μετά τις επαφές του Αμερικανού Προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν της Κίνας.

Παρά τις ενστάσεις του για το κόστος της υποστήριξης της Ουκρανίας, οι Ευρωπαίοι συνέχισαν τις συζητήσεις για τη χρηματοδότηση του Κιέβου. Μία ημέρα νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει πρόταση για νέο δάνειο 45 δισ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οικονομικές και στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας το 2027.

Παράλληλα, στο σχέδιο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034 προβλέπονται άλλα 100 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Η συμφωνία για το νέο δάνειο παραμένει, ωστόσο, σε εκκρεμότητα, καθώς τέσσερα κράτη-μέλη δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στη χρηματοδότησή του. Το ζήτημα αναμένεται να επανέλθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της παρέμβασης Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι δεν εξέλαβε τις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου ως απειλή.