Τι είναι η νόσος του Lyme με την οποία παλεύει επί 12 χρόνια η Μπέλα Χαντίντ

Μάχη με τη νόσο του Lyme δίνει τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής της το διάσημο μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ.

Η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, δημοσίευσε στα social media, μια σειρά από φωτογραφίες με την κόρη της στο κρεβάτι του νοσοκομείου, προκειμένου να μοιραστεί τον πόνο που νιώθει, βλέποντάς την πανέμορφη κόρη της να «παλεύει σιωπηλά», κάτι που την κάνει να χάνει την ελπίδα της.

Προκαλείται από τσιμπούρια

Η νόσος του Lyme (βορρελίωση) είναι η πιο συνηθισμένη ασθένεια που προκαλείται από τσιμπούρια στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Η νόσος του Lyme προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdoferi. Τα τσιμπούρια που βρίσκονται στα ελάφια μπορούν να φιλοξενήσουν τα βακτήρια και να τα διαδώσουν στους ανθρώπους, με το τσίμπημά τους.

Η προσβολή από τη νόσου του Lyme είναι πιθανότερη όταν κάποιος περνάει πολύ χρόνο σε χλοώδεις περιοχές και δάση όπου βρίσκονται τα τσιμπούρια που μεταφέρουν την ασθένεια.

Η λήψη της κατάλληλης θεραπείας στα αρχικά στάδια της νόσου μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ανάκαμψη του ασθενούς. Από την άλλη πλευρά, σε μεταγενέστερα στάδια μπορεί να υπάρξει βραδύτερη αντίδραση στη θεραπεία, αν και οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν πλήρως με την κατάλληλη θεραπεία.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της νόσου του Lyme μπορεί να ποικίλουν και συνήθως επηρεάζουν περισσότερα από ένα συστήματα του σώματος όπως το δέρμα, τις αρθρώσεις και το νευρικό σύστημα.

Τα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Εξάνθημα: Μπορεί να εμφανιστεί ένα μικρό κόκκινο σημάδι στο σημείο του δαγκώματος του τσιμπουριού. Ωστόσο, σε λίγες ημέρες, η ερυθρότητα μπορεί να επεκταθεί και να σχηματίσει ένα εξάνθημα, το οποίο ονομάζεται μεταναστευτικό ερύθημα, και έχει σχήμα ομόκεντρων κύκλων.

Γριππώδη συμπτώματα: Πυρετός, ρίγη, κόπωση, πόνους στο σώμα και πονοκέφαλος μαζί με το εξάνθημα.

Τα προχωρημένα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Πόνο στις αρθρώσεις: Μπορεί να εμφανιστούν περίοδοι σοβαρού πόνου και οιδήματος στις αρθρώσεις, πιθανότατα στα γόνατα.

Νευρολογικά προβλήματα: Φλεγμονή των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο (μηνιγγίτιδα), προσωρινή παράλυση μιας πλευράς του προσώπου (παράλυση του Bell), μούδιασμα ή αδυναμία στα άκρα και μειωμένη κίνηση των μυών.

Τα λιγότερο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Καρδιακά προβλήματα όπως ακανόνιστος καρδιακός παλμός



Φλεγμονή των ματιών



Φλεγμονή του ήπατος (ηπατίτιδα)



Έντονη κόπωση

Αίτια

Η νόσος του Lyme προκαλείται από το βακτήριο Borrelia burgdoferi, το οποίο κατά κύριο λόγο μεταφέρεται από τα τσιμπούρια των ελαφιών. Για να προσβληθεί από τη νόσο του Lyme κάποιος, πρέπει να τον δαγκώσει ένα μολυσμένο τσιμπούρι ελαφιών. Τα βακτήρια εισέρχονται στο δέρμα μέσα από το δάγκωμα και μπαίνουν στην κυκλοφορία του αίματος. Το τσιμπούρι πρέπει να παραμείνει προσκολλημένο στο δέρμα για 36 έως 48 ώρες προκειμένου να προλάβει να μεταδώσει τη νόσο του Lyme. Η αφαίρεση του τσιμπουριού όσο το δυνατόν συντομότερα μπορεί να αποτρέψει τη μόλυνση.



Παράγοντες κινδύνου

Οι πιο συνήθεις παράγοντες κινδύνου για την προσβολή από τη νόσο του Lyme περιλαμβάνουν:

Το να περνάει κανείς πολύ χρόνο σε δασικές περιοχές ή σε μέρη με χορτάρια



Να έχει εκτεθειμένο το δέρμα του σε περιοχές όπου βρίσκονται τσιμπούρια



Να μην αφαιρεθεί το τσιμπούρι αμέσως ή με σωστό τρόπο



Επιπλοκές

Η νόσος του Lyme εάν δεν θεραπευτεί μπορεί να προκαλέσει τις ακόλουθες επιπλοκές:

Χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων (αρθρίτιδα Lyme), ιδιαίτερα στο γόνατο



Νευρολογικά συμπτώματα, όπως παράλυση προσώπου και νευροπάθεια



Γνωστικά προβλήματα, όπως μειωμένη μνήμη



Ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού

Πρόληψη

Οι ακόλουθες προφυλάξεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της νόσου του Lyme:

Φοράτε μακρύ παντελόνι και μακριά μανίκια σε δασώδεις περιοχές ή σε περιοχές με πολλά χορτάρια



Χρησιμοποιείτε εντομοαπωθητικά



Πάρτε μέτρα κατά των τσιμπουριών στην αυλή σας



Ελέγξτε τον εαυτό σας για πιθανά τσιμπούρια



Αφαιρέστε τα όποια τσιμπούρια όσο το δυνατόν συντομότερα

Με πληροφορίες από το News4health.