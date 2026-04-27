Τι είναι η ρήξη έξω μηνίσκου που υπέστη ο Σλούκας - Ο πιθανός χρόνος αποκατάστασης

​Ο τραυματισμός του Κώστα Σλούκα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει τον αγώνα με την Βαλένθια, έφερε ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο συνηθισμένους, αλλά και ύπουλους τραυματισμούς στον κόσμο του μπάσκετ, τη ρήξη έξω μηνίσκου. Πρόκειται για μια διάγνωση που προκαλεί πάντα αναστάτωση στις ομάδες, καθώς ο μηνίσκος αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα εξαρτήματα της «μηχανής» ενός αθλητή.

Τι είναι η ρήξη μηνίσκου

Κάθε γόνατο διαθέτει δύο μηνίσκους, τον έσω και τον έξω, οι οποίοι είναι ημικυκλικοί χόνδροι που λειτουργούν ως φυσικά αμορτισέρ. Ο ρόλος τους είναι διπλός και καθοριστικός. Από τη μία απορροφούν τους τεράστιους κραδασμούς που δέχεται η άρθρωση στα άλματα και τα σπριντ, και από την άλλη εξασφαλίζουν τη σταθερότητα που απαιτείται στις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης και τα pivot, κινήσεις που αποτελούν το σήμα κατατεθέν στο παιχνίδι του αρχηγού του Παναθηναϊκού.

​Στο σύγχρονο μπάσκετ, η ρήξη συμβαίνει συνήθως όταν το πόδι παραμένει σταθερό στο παρκέ ενώ το γόνατο περιστρέφεται βίαια, ή λόγω της συσσωρευμένης κόπωσης από τα συνεχή παιχνίδια υψηλής έντασης που εξασθενούν τον ιστό. Το μεγάλο ερώτημα για τους φιλάθλους και την ομάδα είναι, φυσικά, ο χρόνος επιστροφής στα παρκέ. Η απάντηση εδώ δεν είναι μονοσήμαντη, καθώς εξαρτάται από τον δρόμο που θα επιλέξει το ιατρικό επιτελείο.

Αν προκριθεί η λύση της μηνισκεκτομής, όπου ουσιαστικά «καθαρίζεται» το κατεστραμμένο τμήμα, η επιστροφή είναι ταχεία και υπολογίζεται συνήθως σε 3 έως 6 εβδομάδες. Αν όμως η ζημιά απαιτεί συρραφή (ράψιμο) του μηνίσκου για την προστασία της μακροπρόθεσμης υγείας του αθλητή, τότε ο χρόνος αποκατάστασης μπορεί να εκτοξευθεί στους 3 με 5 μήνες.

​Η απουσία ενός παίκτη όπως ο Σλούκας δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό σκέλος. Η ρήξη μηνίσκου φέρνει μαζί της την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση του οιδήματος και της μυϊκής ενδυνάμωσης, ώστε το γόνατο να μπορεί να αντέξει ξανά την πίεση του πρωταθλητισμού χωρίς να παρουσιάσει υποτροπή ή πρόωρη φθορά (οστεοαρθρίτιδα).

Παρόλο που η σύγχρονη ιατρική επιτρέπει στους αθλητές να επιστρέφουν στο κορυφαίο επίπεδο, ο «γρίφος» της αποκατάστασης παραμένει μια εξίσωση υπομονής και σωστού timing, με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στο πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του Έλληνα διεθνούς γκαρντ στην πορεία της αποθεραπείας του.