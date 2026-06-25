Τι είναι η ροζ «μούχλα» στο μπάνιο και πώς μπορείς να την απομακρύνεις με απλά φυσικά υλικά

Η λεγόμενη «ροζ μούχλα» που εμφανίζεται συχνά σε μπάνια και υγρούς χώρους δεν είναι στην πραγματικότητα μύκητας, όπως η μαύρη μούχλα, αλλά ένα βακτήριο γνωστό ως Serratia marcescens. Αυτός ο μικροοργανισμός μεταφέρεται εύκολα μέσω του αέρα και ευδοκιμεί σε σημεία με έντονη υγρασία, όπως η καμπίνα του ντους, οι αρμοί των πλακιδίων, τα σιλικονούχα στεγανωτικά και οι περιοχές γύρω από τις αποχετεύσεις. Συνήθως εμφανίζεται ως ροζ ή κοκκινωπός λεκές και μπορεί να σχηματίσει χαρακτηριστικούς δακτυλίους σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά.

Δες πώς θα την απομακρύνεις εύκολα και να αποτρέψεις την επανεμφάνισή της στο μπάνιο σου.