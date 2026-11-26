Γιορτάζει από άκρη σε άκρη η Αμερική σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, όπως και οι Αμερικανοί απανταχού στον κόσμο, καθώς είναι η Ημέρα των Ευχαριστιών, μία από τις σημαντικότερες εθνικές και οικογενειακές γιορτές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στην ευγνωμοσύνη για τα αγαθά της ζωής, την οικογένεια, την υγεία και την αφθονία, με επίκεντρο ένα μεγάλο οικογενειακό γεύμα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου.

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Παρ’ ότι στις μέρες μας η γιορτή έχει αποκτήσει κυρίως οικογενειακό και κοινωνικό χαρακτήρα, οι ιστορικές ρίζες της συνδέονται με την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία στη Βόρεια Αμερική, τους πρώτους Άγγλους αποίκους και τους αυτόχθονες πληθυσμούς της ηπείρου.

Το γεύμα των αποίκων με τους αυτόχθονες τον 17ο αιώνα

Η παράδοση συνδέει τις απαρχές της Ημέρας των Ευχαριστιών συμβατικά με ένα τριήμερο γεύμα που πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 1621, στον οικισμό του Πλίμουθ, στη σημερινή πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Πρωταγωνιστές ήταν οι λεγόμενοι Pilgrims (Προσκυνητές), Άγγλοι θρησκευτικοί αντιφρονούντες που είχαν φτάσει στη Βόρεια Αμερική με το πλοίο Mayflower το 1620.

Μετά τον πρώτο δύσκολο χειμώνα και την επιτυχημένη συγκομιδή της επόμενης χρονιάς, οι άποικοι διοργάνωσαν μια γιορτή στην οποία συμμετείχαν και περίπου 90 μέλη της φυλής των Γουαμπανόαγκ, με επικεφαλής τον ηγέτη τους, που οι Άγγλοι αποκαλούσαν Μασασόιτ.

Η συνάντηση διήρκεσε τρεις ημέρες και περιλάμβανε φαγητό, δραστηριότητες και εορτασμούς για την επιτυχημένη συγκομιδή.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι οι συμμετέχοντες δεν αποκαλούσαν εκείνη τη συνάντηση «Thanksgiving». Ούτε επρόκειτο για την καθιέρωση μιας ετήσιας γιορτής. Η σύνδεση του συγκεκριμένου γεγονότος με τη σημερινή εθνική γιορτή διαμορφώθηκε σταδιακά, αρκετούς αιώνες αργότερα.

Η σκοτεινή πλευρά της γιορτής

Η ιστορία της Ημέρας των Ευχαριστιών δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία στην αμερικανική ήπειρο.

Η φυλή των Wampanoag είχε συμβάλει στην επιβίωση των πρώτων Άγγλων αποίκων, προσφέροντάς τους γνώσεις για την καλλιέργεια της γης, την τοπική πανίδα και τις συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή.

Ωστόσο, η αρχική συνεργασία δεν εξελίχθηκε σε μια μακροχρόνια ειρηνική συνύπαρξη. Η επέκταση των ευρωπαϊκών αποικιών, η κατάληψη γης, οι επιδημίες και οι συγκρούσεις οδήγησαν σε δραματικές συνέπειες για τους αυτόχθονες πληθυσμούς.

Η μεγάλη γιορτή επομένως φαίνεται πως έχει και μία σκοτεινή διάσταση. Για αρκετούς αυτόχθονες Αμερικανούς, το Thanksgiving δεν αποτελεί ημέρα εορτασμού, αλλά υπενθύμιση της απώλειας των εδαφών τους και της καταπίεσης που ακολούθησε την ευρωπαϊκή εγκατάσταση.

Μάλιστα, από το 1970 διοργανώνεται στο Πλίμουθ η λεγόμενη National Day of Mourning (Εθνική Ημέρα Πένθους), ως εκδήλωση διαμαρτυρίας και ιστορικής μνήμης για τις συνέπειες της αποικιοκρατίας.

Από το έθιμο στην εθνική αργία

Το 1789, ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσινγκτον, εξέδωσε προεδρική διακήρυξη με την οποία όρισε την 26η Νοεμβρίου ως ημέρα εθνικής ευχαριστίας και προσευχής. Ωστόσο Δεν επρόκειτο ακόμη για ετήσια αργία.

Το 1863, εν μέσω του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν καθιέρωσε την ετήσια εθνική γιορτή των Ευχαριστιών, ορίζοντας ως ημερομηνία την τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου.

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Η κίνηση είχε και έναν συμβολικό στόχο: την ενίσχυση της εθνικής ενότητας σε μια περίοδο βαθιάς διαίρεσης του αμερικανικού λαού.

Το 1939, ο πρόεδρος Φράνκλιν Ρούζβελτ επιχείρησε να μεταφέρει τη γιορτή μία εβδομάδα νωρίτερα, προκειμένου να επιμηκυνθεί η περίοδος των χριστουγεννιάτικων αγορών και να ενισχυθεί η εμπορική δραστηριότητα.

Το 1941, το Κογκρέσο καθιέρωσε νομοθετικά την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου ως τη σταθερή ημερομηνία εορτασμού.

Γεμιστή γαλοπούλα και κολοκυθόπιτα

Η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι πρωτίστως μια οικογενειακή γιορτή. Εκατομμύρια Αμερικανοί ταξιδεύουν σε ολόκληρη τη χώρα για να περάσουν την ημέρα με συγγενείς και φίλους.

Το κεντρικό γεγονός είναι το παραδοσιακό γεύμα, το οποίο περιλαμβάνει:

Γαλοπούλα: Το κατεξοχήν σύμβολο της γιορτής, συνήθως ψητή και γεμιστή.



Πουρέ πατάτας: Συχνά συνοδεύεται από σάλτσα gravy.



Cranberry sauce: Σάλτσα από κράνμπερι, με γλυκόξινη γεύση.



Stuffing: Γέμιση της γαλοπούλοας με ψωμί, μυρωδικά και άλλα υλικά.



Κολοκυθόπιτα (Pumpkin pie): Ένα από τα χαρακτηριστικότερα επιδόρπια της ημέρας.

Η απονομή χάριτος στη γαλοπούλα

Πέρα από το φαγητό, υπάρχουν ορισμένες ιδιαίτερα δημοφιλείς δραστηριότητες.

Η Macy’s Thanksgiving Day Parade είναι μια μεγάλη παρέλαση πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Μανχάταν την Ημέρα των Ευχαριστιών, με τεράστια μπαλόνια σε σχήματα δημοφιλών χαρακτήρων, άρματα, μουσικές μπάντες και καλλιτέχνες. Ωστόσο, φέτος αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας και μετατέθηκε για το ερχόμενο Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

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Οι αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου αποτελούν επίσης ένα παραδοσιακό τηλεοπτικό θέαμα της ημέρας. Οι ομάδες Detroit Lions και Dallas Cowboys έχουν συνδεθεί ιδιαίτερα με τη συγκεκριμένη γιορτή.

Μια ιδιαίτερη προεδρική παράδοση στον Λευκό Οίκο αποτελεί η απονομή χάριτος στη γαλοπούλα, κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ απονέμει συμβολικά χάρη σε μία ή δύο γαλοπούλες, οι οποίες δεν καταλήγουν στο γιορτινό τραπέζι.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών έχει αποκτήσει έναν χαρακτήρα που ξεπερνά κατά πολύ τις ιστορικές της καταβολές. Για τους περισσότερους Αμερικανούς είναι μια ημέρα οικογενειακής επανένωσης, ευγνωμοσύνης και κοινωνικής προσφοράς. Πολλοί συμμετέχουν σε δράσεις αλληλεγγύης, προσφέροντας γεύματα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι εθνικές παραδόσεις διαμορφώνουν μια συλλογική ταυτότητα, αλλά και του τρόπου με τον οποίο επανεξετάζονται υπό το πρίσμα της ιστορικής μνήμης.