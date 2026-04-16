Τι είναι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος που κάλυψε δρόμους στην Κυψέλη - Η πιθανή σύνδεση με το... Μετρό

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τετάρτης 15 Απριλίου στην Κυψέλη, όπου ένα υλικό που μοιάζει με υγρό τσιμέντο έχει κατακλύσει δρόμους, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.



Η διαρροή ξεκίνησε από την αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου και μέσα σε λίγες ώρες εξαπλώθηκε σε οδούς, όπως η Σοφάδων, η Σκύρου και η Ευβοίας. Η ποσότητα του υλικού ήταν τέτοια, που σε ορισμένα σημεία ξεπέρασε τα 60 εκατοστά, εγκλωβίζοντας ακόμη και σταθμευμένα δίκυκλα.

Η κατάσταση οδήγησε την Τροχαία σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς η διέλευση οχημάτων κατέστη αδύνατη. Τα πεζοδρόμια επίσης καλύφθηκαν, δυσκολεύοντας την κίνηση των πεζών.

Αθηναϊκός σχιστόλιθος

Αρχικά, υπήρξε η εκτίμηση ότι πρόκειται για διαρροή τσιμέντου από κάποια εργολαβία. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία από τα τεχνικά συνεργεία δείχνουν ότι το υλικό ενδέχεται να είναι αθηναϊκός σχιστόλιθος σε υγροποιημένη μορφή.

Ο αθηναϊκός σχιστόλιθος αποτελεί βασικό γεωλογικό σχηματισμό του υπεδάφους της Αττικής. Πρόκειται για μεταμορφωμένο πέτρωμα που υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι συμπαγές. Ωστόσο, όταν διαταράσσεται – κυρίως λόγω υπόγειων εκσκαφών και παρουσίας νερού – μπορεί να χάσει τη συνοχή του και να μετατραπεί σε μια πλαστική ή ακόμη και ρευστή μάζα. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι γνωστό στους μηχανικούς που ασχολούνται με μεγάλα έργα, καθώς μπορεί να προκαλέσει εκτονώσεις υλικού προς την επιφάνεια, ειδικά αν υπάρχουν αδύναμα σημεία στο έδαφος.

Στο επίκεντρο τα έργα της γραμμής 4 του Μετρό

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα έργα της γραμμής 4 του Μετρό, που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης. Οι σύγχρονοι μετροπόντικες (TBM) που χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη των σηράγγων κινούνται σε βάθη 30 έως 35 μέτρων, διαπερνώντας διαφορετικά γεωλογικά στρώματα όπως σχιστόλιθο, ασβεστόλιθο και ψαμμίτη.



Οι μηχανές αυτές δεν εκσκάπτουν απλώς, αλλά ταυτόχρονα κατασκευάζουν τη σήραγγα, τοποθετώντας τσιμεντένιους δακτυλίους ανά περίπου 1,5 μέτρο. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή μεταβάλλει τις ισορροπίες του υπεδάφους. Ειδικοί εκτιμούν ότι η πίεση από τις εκσκαφές ή η παρουσία υπόγειων υδάτων ενδέχεται να προκάλεσε την άνοδο του υλικού προς την επιφάνεια, πιθανόν μέσω θεμελίων παλαιών κτηρίων ή άλλων ευάλωτων σημείων.

