Τι είναι ο «Δακτύλιος της Φωτιάς» στον Ειρηνικό και πώς σχετίζεται με τους σεισμούς

Ο «Δακτύλιος της Φωτιάς» είναι μια ζώνη μήκους 40.000 χιλιομέτρων σε σχήμα πέταλου που περιβάλλει μεγάλο μέρος του Ειρηνικού Ωκεανού και φιλοξενεί πολλά από τα ενεργά ηφαίστεια και τις σεισμικές ζώνες του κόσμου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (PHIVOLCS).

Όπως γράφει το gmanetwork, ο χαρακτηρισμός της ως «ενεργής» περιοχής σημαίνει ότι σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις και τσουνάμι συμβαίνουν συχνά λόγω της κίνησης και της αλληλεπίδρασης των τεκτονικών πλακών.

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), ο «Δακτύλιος της Φωτιάς» αποτελείται όχι μόνο από ηφαιστειακά τόξα αλλά και από ωκεάνιες τάφρους - βαθιές υποθαλάσσιες ζώνες υποβύθισης που σχηματίζονται όταν συγκρούονται τεκτονικές πλάκες.



Η υποβύθιση συμβαίνει όταν μια ωκεάνια πλάκα συγκλίνει με μια άλλη πλάκα και βυθίζεται κάτω από αυτήν. Αυτή η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει ισχυρούς σεισμούς και τσουνάμι.



Περίπου το 90% των σεισμών στον κόσμο και το 81% των μεγαλύτερων σεισμών συμβαίνουν κατά μήκος του «Δακτύλιου της Φωτιάς», μεταξύ αυτών και στις Φιλιππίνες.