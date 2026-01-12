Τι είναι «τα 365 κουμπιά»; Η πρώτη viral τάση του TikTok για το 2026

Το «365 κουμπιά» έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο με τη σειρά του έχει γεννήσει το πρώτο βασικό σλόγκαν του 2026. Η τρέλα ξεκίνησε όταν μια χρήστης του Tik Tok με το όνομα Tamara (@flylikeadove) δημοσίευσε τη στρατηγική της για αυτοβελτίωση το νέο έτος.



Είπε: «Θα αγοράσω 365 κουμπιά, ένα για κάθε μέρα, γιατί θέλω να κάνω περισσότερα πράγματα και φοβάμαι τον χρόνο, οπότε θέλω να είμαι πιο συνειδητοποιημένη».

Ενδιαφέρουσα ιδέα και ένας χαριτωμένος τρόπος να σηματοδοτείς το πέρασμα του χρόνου με ένα φυσικό αντικείμενο. Ωστόσο, η πρωτοβουλία της προκάλεσε κάποια σύγχυση, με το κύριο ερώτημα να είναι: «Τι είναι τα 365 κουμπιά;» Η Tamara απάντησε: «Ένα για κάθε μέρα».



Αυτό μπερδεύει ακόμη περισσότερο τον κόσμο. Η Tamara θα συλλέγει κουμπιά; Θα τα βάζει σε ένα βάζο; Θα τα φοράει; Θα τα πετάει στους άλλους;



Αυτή διευκρίνισε: «Απλά για να βλέπω πόσο γρήγορα περνούν οι μέρες και να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι ο χρόνος περνάει και ότι πρέπει να διασκεδάζω και να κάνω πολλά πράγματα».

Η εξήγηση δεν ήταν προφανώς αρκετή για ορισμένους χρήστες του TikTok και ακολούθησαν περισσότερες ερωτήσεις, με αποτέλεσμα η Tamara, εξοργισμένη, να απαντήσει: «Λοιπόν, στην πραγματικότητα πρέπει να έχει νόημα μόνο για μένα για να το κάνω και δεν έχω καμία διάθεση να το εξηγήσω σε κανέναν άλλο».



Δίκιο έχει, αλλά η απάντησή της έχει πλέον γίνει ένα viral meme...



Αυτό που ξεκίνησε ως 365 κουμπιά για να αναπαραστήσει οπτικά το πέρασμα του χρόνου και να μας υπενθυμίσει πόσο γρήγορα περνάει, έχει καταλήξει να γίνει το μάθημα ζωής του 2026 για το πώς να κάνεις αυτά που θέλεις χωρίς να δίνεις εξηγήσεις.

Στις 2 Ιανουαρίου, το Tumblr ανακήρυξε το 2026 ως το «έτος των 365 κουμπιών» σε μια ανάρτηση στο X.

year of 365 buttons — Tumblr (@tumblr) January 2, 2026

Ο λογαριασμός του Empire State Building αποκάλυψε ότι έχουν υιοθετήσει το σύνθημα της Tamara «Δεν θέλω να το εξηγήσω σε κανέναν άλλο».

Ο επίσημος λογαριασμός των Philadelphia Eagles στο TikTok δημοσίευσε ένα βίντεο με ένα μεγάλο κουτί κουμπιών/καρφιτσών με την ερώτηση «Εντάξει Tamara, και τώρα;» Ακόμη και η indie bluegrass μπάντα Karma Creek ανέβασε ένα νέο τραγούδι, το «Tamara's Button Song», χρησιμοποιώντας ατάκες της Tamara στο διαδίκτυο.