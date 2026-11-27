Εντός του επόμενου εξαμήνου είναι ισχυρό το ενδεχόμενο τα νέα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης να διεξάγουν επιθέσεις αυτόνομα χωρίς ανθρώπινη καθοδήγηση ή παρέμβαση. Τα εργαλεία, που αρχικά σχεδιάστηκαν για χρήση από εταιρείες κυβερνοασφάλειας, υποκλέπτονται τώρα από εγκληματικές ομάδες για να διεξάγουν μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις με δυνητικά εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις, προειδοποιούν με εκθέσεις τους η Google, το FBI και η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, CERT.

Πιο πρόσφατος στόχος τους; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που την περασμένη Πέμπτη αποκάλυψε πως στο τέλος Οκτωβρίου έγινε στόχος μαζικής κυβερνοεπίθεσης που επηρέασε αρκετές από τις υπηρεσίες της-μεταξύ αυτών το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, την Μεταφραστική Υπηρεσία και τις Ιατρικές Υπηρεσίες- για περισσότερο από ένα δεκαήμερο. Παρά το γεγονός πως δεν διέρρευσαν ευαίσθητα δεδομένα, οι έρευνες κατέληξαν σε σαφές συμπέρασμα: οι χάκερς χρησιμοποίησαν το Artex, ένα κινεζικό εργαλείο κυβερνοασφάλειας που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει οργανισμούς όπως η ΕΕ να ενδυναμώσουν την άμυνα των πληροφοριακών τους συστημάτων.

Γιατί το Artex είναι τόσο επικίνδυνο;

Το Artex δεν είναι ψηφιακός βοηθός, όπως το Claude ή το ChatGPT. Είναι ένα νέο λογισμικό που εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Ιούλιο. Σχεδιάστηκε αρχικά για την διενέργεια pentests (penetration tests), δηλαδή «δοκιμές διείσδυσης» που επιτρέπουν στις εταιρείες να εκτιμήσουν το επίπεδο της άμυνας των ψηφιακών τους συστημάτων έναντι «επιθετικών» αυτόνομων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι προγραμματισμένα να εντοπίζουν ευαλωτότητες προγραμμάτων. Το Artex αυτοματοποίησε αυτές τις δοκιμές: με μερικά κλικ και ένα γραπτό αίτημα επέτρεπε τον εντοπισμό των κενών ασφαλείας σε μια ιστοσελίδα ή βάση δεδομένων.

Σύντομα, ωστόσο, το Artex κρίθηκε ως αναξιόπιστο και επισφαλές. Η ευρωπαϊκή CERT προειδοποίησε πως δεν έχει σχεδόν καθόλου τείχος ασφαλείας επιτρέποντας στους ψηφιακούς βοηθούς να ακολουθούν τυφλά τις οδηγίες του χρήστη χωρίς κανένα τεχνικό εμπόδιο να εμποδίσει κακόβουλες ενέργειες. Παρά τις προειδοποιήσεις, η κινεζική κατασκευάστρια εταιρεία άφησε το λογισμικό «open source», δηλαδή με «ανοιχτό κώδικα» προσβάσιμο στους πάντες. Ο δημιουργός του, παρ΄όλ΄ αυτά, το απέσυρε στις 8 Οκτωβρίου από την πλατφόρμα GitHub όπου είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά μετά τις παγκόσμιες αντιδράσεις που ενοχοποιούσαν το Artex για τις κυβερνοεπιθέσεις που παρέλυσαν τον τραπεζικό τομέα στη Νότια Κορέα τον ίδιο μήνα και στις οποίες υποκλάπησαν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία περισσότερων από 67.000 πελατών κορυφαίων τραπεζών της χώρας.

΄Εκτοτε, κακόβουλες ομάδες πήραν την ιδέα και εκμεταλλεύτηκαν το status του λογισμικού για να αναλύσουν τον κώδικά του και να αναπτύξουν νέες «εγκληματικές» εκδοχές του.

«Οι AI agents δεν έχουν Σαββατοκύριακα και αργίες»

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού είναι οι υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Το Artex χρησιμοποιήθηκε από κακόβουλους χρήστες προκειμένου να εξαπολύσουν εκστρατείες με στόχο οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο και μια σειρά από τομείς: οικονομικές υπηρεσίες, δημόσια διοίκηση, τεχνολογία, άμυνα, ημιαγωγούς, ενέργεια, υγεία, βιομηχανία, τηλεπικοινωνίες, νομικές υπηρεσίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το FBI στις 13 Νοεμβρίου. Η λίστα των στόχων είναι μακρά, ανάμεσά τους και αμερικανικοί κυβερνητικοί οργανισμοί για τους οποίους δεν αποκαλύφθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Microsoft από την πλευρά της κάνει λόγο για μια ομάδα κυβερνοπειρατών με σύνδεση με το κινεζικό κράτος -το οποίο ονομάζει Storm-0940-που είναι εξοικειωμένο με τη χρήση του Artex για να αυτοματοποιεί επιθέσεις σε οργανισμούς σε όλο τον κόσμο: «Τα συστήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχουν Σαββατοκύριακα και αργίες όπως οι άνθρωποι. Δουλεύουν νυχθημερόν και ασταμάτητα και έτσι επιταχύνονται διαρκώς οι κυβερνοεπιθέσεις», σημειώνει.

Το Artex δεν είναι το μοναδικό του είδους του. Και άλλα λογισμικά, όπως το PentAGI και το Cairn, λειτουργούν με την ίδια αρχή και επιτρέπουν σε κακόβουλους χρήστες να αποκτήσουν παράνομα πρόσβαση σε συστήματα. Το PentAGI, ειδικά σχεδιασμένο για «αρχάριους»-κατά τους ειδικούς- χρησιμοποιήθηκε, για παράδειγμα, για να διεξάγει «αναγνωριστικές επιχειρήσεις» σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών στην Ασία ενώ το Cairn κατάφερε να διεισδύσει σε υπηρεσίες του αμερικανικού αεροδιαστημικού τομέα.

΄Ερχεται όντως η καταστροφή σε έξι μήνες;

Στην έκθεσή της για το Artex, η Google υπογραμμίζει πως η κακόβουλη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα ώστε οι πρώτες πλήρως αυτόνομες κυβερνοεπιθέσεις χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσα σε διάστημα 3 έως 6 μηνών. Οι χάκερς θα χρειαστεί απλώς να ζητήσουν από τα συγκεκριμένα λογισμικά να επιτεθούν σε συγκεκριμένους στόχους πριν σπεύσουν να εκτελέσουν την εντολή τους.

Η επίγνωση του κινδύνου είναι πλέον συλλογική. Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Συστημάτων (BSI) κατέγραψε επιθέσεις ή απόπειρες απάτης μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης στο 20% του συνόλου των γερμανικών εταιρειών. Η αμερικανική IBM ανέφερε αύξηση 56% στις επιθέσεις με Τεχνητή Νοημοσύνη σε μόλις ένα χρόνο. Μόνο το καλοκαίρι, η Anthropic κατήργησε 832 λογαριασμούς στο διαδίκτυο γιατί είχαν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κυβερνοεπιθέσεων. Η Silicon Valley έχει πλέον στα χέρια της ένα ομόφωνο αίτημα: να οικοδομηθεί «τείχος αποτροπής» πριν καταρρεύσουν ολόκληροι τομείς της παγκόσμιας οικονομίας τους ερχόμενους μήνες.