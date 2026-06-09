Τι είναι το «Νησί Κούσνερ» και γιατί οι Αλβανοί διαμαρτύρονται για αυτό με ροζ φλαμίνγκο

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν και το Σαββατοκύριακο (6-7 Ιουνίου 2026) στους δρόμους της Αλβανίας κρατώντας ροζ φλαμίνγκο. Άλλοι τα είχαν σε πλακάτ, άλλοι σε φουσκωτά, άλλοι σε αυτοσχέδιες στολές. Το μήνυμα στα πανό ξεκάθαρο: «Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση» και «Ivanka go home».

Αφορμή δεν ήταν ένα συνηθισμένο τουριστικό έργο, αλλά ένα σχέδιο που έχει συνδεθεί με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, και την κόρη του Αμερικανού προέδρου Ιβάνκα Τραμπ. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Σαζάν, το μεγαλύτερο νησί της Αλβανίας, ένα άγριο κομμάτι γης εκεί όπου συναντώνται η Αδριατική και το Ιόνιο, απέναντι από τη φτέρνα της Ιταλίας.

Οι επικριτές το αποκαλούν πλέον «Kushner Island». Όχι επειδή αυτό είναι το επίσημο όνομά του, αλλά επειδή φοβούνται ότι ένα νησί με βαριά ιστορία και ευαίσθητο οικοσύστημα μπορεί να μετατραπεί σε resort για λίγους.

Το σχέδιο, αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ, προβλέπει πολυτελείς εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, βίλες, διαμερίσματα, μαρίνα και υποδομές υψηλού τουρισμού. Η αλβανική κυβέρνηση το παρουσιάζει ως μεγάλη επένδυση που θα φέρει θέσεις εργασίας, διεθνές ενδιαφέρον και αναβάθμιση του τουριστικού προφίλ της χώρας.

Οι διαδηλωτές, όμως, βλέπουν κάτι διαφορετικό: ένα έργο που απειλεί προστατευόμενες περιοχές, σπάνια είδη και δημόσιο χώρο, σε μια χώρα όπου το ερώτημα «ποιος αποφασίζει για τη γη και τη θάλασσα;» έχει αρχίσει να γίνεται βαθιά πολιτικό.

Τι είναι το «Kushner Island»

Το «Kushner Island» δεν είναι επίσημη ονομασία, όπως εξηγεί το Euronews. Είναι το παρατσούκλι που χρησιμοποιούν ακτιβιστές και επικριτές για το Σαζάν, το νησί που έχει μπει στο επίκεντρο του σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης που συνδέεται με την επενδυτική εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ.

Το Σαζάν έχει έκταση περίπου 5,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι σε μεγάλο βαθμό ακατοίκητο. Βρίσκεται κοντά στην Αυλώνα, στην είσοδο του κόλπου, σε ένα σημείο στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο της Αδριατικής.

Για χρόνια δεν ήταν ένας προορισμός διακοπών. Ήταν στρατιωτική ζώνη.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, μετά την ανεξαρτησία της Αλβανίας, το νησί έγινε αντικείμενο ανταγωνισμού ανάμεσα σε περιφερειακές δυνάμεις. Η Ιταλία το κατέλαβε το 1914, το γνώριζε ως Saseno και το χρησιμοποίησε ως οχυρωμένο στρατιωτικό φυλάκιο. Επί Μπενίτο Μουσολίνι χτίστηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στρατώνες και παράκτιες άμυνες.

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το νησί επέστρεψε στην Αλβανία και, επί του κομμουνιστικού καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα, μετατράπηκε σε μία από τις πιο μυστικές στρατιωτικές τοποθεσίες της χώρας. Σήραγγες, εγκαταλειμμένες υποδομές και εκατοντάδες καταφύγια του Ψυχρού Πολέμου εξακολουθούν να θυμίζουν αυτή την περίοδο.

Αυτός είναι και ο λόγος που η υπόθεση ξεπερνά την κλασική αντιπαράθεση για ένα resort. Για πολλούς Αλβανούς, το Σαζάν δεν είναι απλώς ένα όμορφο νησί. Είναι κομμάτι της εθνικής μνήμης.

Τι θέλει να κάνει εκεί ο Τζάρεντ Κούσνερ

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, πρώην ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου στην πρώτη θητεία Τραμπ και σύζυγος της Ιβάνκα Τραμπ, εμπλέκεται μέσω της Affinity Partners, της επενδυτικής εταιρείας που ίδρυσε μετά την αποχώρησή του από την αμερικανική κυβέρνηση.

Το σχέδιο που έχει παρουσιαστεί αφορά τη μετατροπή μέρους του Σαζάν και παράκτιων περιοχών σε προορισμό υπερπολυτελούς τουρισμού. Σύμφωνα με διεθνή μέσα, το project εκτιμάται στα περίπου 1,4 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει ξενοδοχεία, βίλες, διαμερίσματα, μαρίνα και υποδομές φιλοξενίας για διεθνείς επισκέπτες υψηλού εισοδήματος.

Η κυβέρνηση του Έντι Ράμα υποστηρίζει ότι η επένδυση θα βοηθήσει την Αλβανία να ενισχύσει τη θέση της στον χάρτη του μεσογειακού τουρισμού. Το αφήγημα είναι σαφές: ξένα κεφάλαια, νέες θέσεις εργασίας, πολυτελής τουρισμός, διεθνής προβολή.

Όμως οι αντιδράσεις δεν αφορούν μόνο το μέγεθος του έργου. Αφορούν και το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό. Το γεγονός ότι το σχέδιο συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ προσθέτει πολιτικό βάρος, προκαλεί ερωτήματα για επιρροή και διαφάνεια και μετατρέπει μια περιβαλλοντική διαμάχη σε διεθνές θέμα.

Γιατί αντιδρούν οι Αλβανοί

Οι διαδηλωτές λένε ότι η υπόθεση δεν είναι απλώς «ανάπτυξη ή όχι ανάπτυξη». Το βασικό ερώτημα είναι αν η Αλβανία μπορεί να χτίσει το τουριστικό της μέλλον θυσιάζοντας προστατευόμενα οικοσυστήματα και αποκλείοντας τους πολίτες από περιοχές που μέχρι σήμερα ανήκαν στη δημόσια σφαίρα.

Οι διαμαρτυρίες έγιναν τόσο στα Τίρανα όσο και στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Βιόσα-Νάρτα, μιας προστατευόμενης παράκτιας ζώνης στις ακτές της Αδριατικής. Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η περιοχή είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους της Μεσογείου, με φλαμίνγκο, αποδημητικά πουλιά, μεσογειακές φώκιες και θαλάσσιες χελώνες.

Σύμφωνα με τους επικριτές του έργου, η ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ζημιά σε αμμοθίνες, υγροτόπους και παράκτια οικοσυστήματα. Καταγγέλλουν επίσης έλλειψη διαφάνειας, ανεπαρκή δημόσια διαβούλευση και ασαφές πλαίσιο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η ένταση μεγάλωσε όταν εμφανίστηκαν περιφράξεις και εργασίες προετοιμασίας σε σημεία που συνδέονται με το project. Για τους κατοίκους και τους ακτιβιστές, αυτή ήταν η στιγμή που το ζήτημα έπαψε να είναι θεωρητικό.

Η φράση «Cancel the project» έγινε σύνθημα. Και το φλαμίνγκο έγινε σημαία.

REUTERS/Florion Goga

Γιατί κρατούν φλαμίνγκο στις διαδηλώσεις

Το ροζ φλαμίνγκο δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η λιμνοθάλασσα Βιόσα-Νάρτα και οι γύρω υγρότοποι αποτελούν σημαντικό καταφύγιο για τα φλαμίνγκο και άλλα αποδημητικά πουλιά. Έτσι, το πουλί έγινε το σύμβολο της αντίστασης απέναντι στα μεγάλα τουριστικά έργα που, κατά τους ακτιβιστές, απειλούν τη φυσική κληρονομιά της χώρας.

Στις διαδηλώσεις, τα φλαμίνγκο λειτουργούν σαν εικόνα που δύσκολα αγνοείται: ένα ευάλωτο, εντυπωσιακό ζώο απέναντι σε μπουλντόζες, περιφράξεις και επενδυτικά σχέδια δισεκατομμυρίων.

Η εικόνα αυτή αποδείχθηκε ισχυρή και επικοινωνιακά. Διεθνή μέσα μιλούν ήδη για «Flamingo Revolution», μια «επανάσταση των φλαμίνγκο» που ενώνει περιβαλλοντικές ανησυχίες, αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό και δυσπιστία απέναντι στην πολιτική εξουσία.

Για τους υποστηρικτές του κινήματος, το φλαμίνγκο δεν είναι απλώς ένα χαριτωμένο σύμβολο. Είναι υπενθύμιση ότι η ανάπτυξη δεν είναι ουδέτερη όταν αγγίζει τόπους με σπάνια βιοποικιλότητα.

REUTERS/Florion Goga

Τι λέει η κυβέρνηση Ράμα

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα επιμένει ότι το project πρέπει να προχωρήσει. Παρουσιάζει την επένδυση ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για να μετατραπεί η Αλβανία σε προορισμό υψηλού επιπέδου και να προσελκύσει μεγάλες διεθνείς επενδύσεις.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει έξω από τον ανταγωνισμό της Μεσογείου, όπου η πολυτελής φιλοξενία, οι μαρίνες και τα μεγάλα resorts θεωρούνται εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης.

Ο Ράμα έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να σταματήσει το έργο, λέγοντας ότι οι επενδύσεις αυτού του τύπου είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Παράλληλα, η κυβερνητική πλευρά εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες περιβαλλοντικές διαδικασίες και αξιολογήσεις.

Το πρόβλημα είναι ότι μεγάλο μέρος της κοινωνικής αντίδρασης βασίζεται ακριβώς στην έλλειψη εμπιστοσύνης. Οι διαδηλωτές δεν αρκούνται στις διαβεβαιώσεις. Ζητούν σαφή στοιχεία, διαφάνεια, σεβασμό των προστατευόμενων περιοχών και ουσιαστική διαβούλευση.

REUTERS/Florion Goga

Γιατί η διαμάχη αφορά και την Ευρώπη

Η διαμάχη για το Σαζάν δεν είναι μόνο αλβανική υπόθεση. Η Αλβανία επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ζητήματα κράτους δικαίου, προστασίας περιβάλλοντος, δημόσιας διαβούλευσης και διαφάνειας στις επενδύσεις έχουν ιδιαίτερο βάρος στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Παράλληλα, η περιοχή της Βιόσα-Νάρτα θεωρείται σημαντικός βιότοπος σε επίπεδο Μεσογείου. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις για την ανάπτυξη δεν επηρεάζουν μόνο την τοπική οικονομία, αλλά και ένα ευρύτερο οικολογικό δίκτυο.

Η υπόθεση αγγίζει επίσης ένα μεγαλύτερο ερώτημα που αφορά πολλές χώρες της Μεσογείου: πόσος τουρισμός είναι «ανάπτυξη» και από ποιο σημείο και μετά γίνεται απειλή για το ίδιο το τοπίο που υποτίθεται ότι θέλει να αξιοποιήσει;

Στην Αλβανία, αυτό το ερώτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση επειδή η χώρα τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ταχύτατη τουριστική άνοδο. Η λεγόμενη Αλβανική Ριβιέρα έχει γίνει ένας από τους πιο προβεβλημένους νέους προορισμούς της Μεσογείου, προσελκύοντας ταξιδιώτες, επενδυτές και μεγάλες προσδοκίες.

Όμως η ταχύτητα της ανάπτυξης φέρνει και αντίσταση. Ειδικά όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι το μέλλον των ακτών τους αποφασίζεται χωρίς αυτούς.

Το νησί, τα φλαμίνγκο και το πραγματικό διακύβευμα

Το Σαζάν πέρασε από αυτοκρατορίες, πολέμους, στρατιωτικές κατοχές και κομμουνιστικά μυστικά. Για δεκαετίες ήταν κλειστό, αυστηρό, σχεδόν αόρατο. Σήμερα κινδυνεύει να γίνει το ακριβώς αντίθετο: ένας διεθνής προορισμός πολυτελείας, σχεδιασμένος για την παγκόσμια ελίτ.

Αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία δεν είναι μια απλή σύγκρουση ανάμεσα σε περιβαλλοντιστές και επενδυτές. Είναι μια σύγκρουση για την ταυτότητα μιας χώρας που προσπαθεί να βρει τη θέση της ανάμεσα στην ανάπτυξη, την ευρωπαϊκή προοπτική και την προστασία της φύσης της.

Για την κυβέρνηση, το project μπορεί να είναι ένα εισιτήριο προς τον χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού πολυτελείας.

Για τους διαδηλωτές, είναι ένα προειδοποιητικό καμπανάκι: ότι η Αλβανία μπορεί να χάσει κάτι πολύ πιο δύσκολο να ξαναβρεί από μια επένδυση - τις ακτές, τους υγροτόπους, τα νησιά και τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν λόγο στο μέλλον τους.

Κάπως έτσι, ένα νησί που κάποτε έκρυβε στρατιωτικά μυστικά έγινε η πιο ορατή σύγκρουση της νέας Αλβανίας.

Και τα φλαμίνγκο, από πουλιά ενός προστατευόμενου υγροτόπου, έγιναν το σύμβολο μιας χώρας που φωνάζει ότι δεν θέλει να πουληθεί αθόρυβα.